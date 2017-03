Marchó la CTA unificada pidieron paritarias y freno a los despidos

MOVILIZACIÓN A LA PLAZA DE MAYO

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, pidió ayer al Gobierno “parar con los despidos, las importaciones y que haya paritarias libres”, al mismo tiempo advirtió que, luego del paro general del 6 de abril, “la lucha va a continuar en la calle hasta que caiga este modelo neoliberal”.

En un tono similar se expresó el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, al indicar que después del paro general de la CGT del 6 de abril “no viene el remanso”, sino un plan de lucha que dejará en claro que “hasta que el ajuste no se vaya, la luche sigue”.

Micheli, el primer orador de la marcha en Plaza de Mayo convocada por las dos CTA que también sumó a los gremios docentes, aclaró que “desde estas organizaciones sindicales respetamos el mandato popular que puso a Macri ahí (en la Casa de Gobierno)” y remarcó: “No tenemos la intención de desestabilizar a nadie”.

“Luchamos por las paritarias libres y un sueldo digno para los salario”, remarcó el titular de la CTA quien deseó: “Ojalá todos los días, hasta que caiga este Gobierno que ataca al pueblo, haya un montón de 30 de marzo y 6 de abril”. Durante su discurso, en el que llamó a profundizar la lucha sindical contra el Gobierno, Micheli insistió: “Siempre vamos a estar en la calle”, porque en este Gobierno, dijo, “piensan con la cabeza neoliberal, con la cabeza de patrones, y por eso creen que los trabajadores tenemos que estar arrodillados”.

Respecto del paro general convocado por la CGT, el titular de la CTA señaló que “el 6 de abril no tiene que volar ni una pluma, ni un sólo trabajador tiene que estar en su puesto para demostrar que este pueblo no quiere seguir con este modelo”.

También, planteó la necesidad de lograr un frente de acción entre distintos sectores de la oposición al señalar que “sin unidad, no tenemos destino” y, en ese sentido, pidió “dejar de lado las mezquindades en el campo popular”. Micheli concluyó con una advertencia al Gobierno al afirmar que “después del paro del 6 de abril, habrá más lucha y no vamos abandonar la calle”.

Yasky

Yasky, orador de cierre del acto de las dos CTA que se realizó en la Plaza de Mayo, consideró que “el mes de marzo fue la expresión de que el pueblo argentino está de pie y dice basta de ajuste y de hambre”.

“La clase trabajadora volvió a decir presente para frenar el plan de la derecha de los Ceo que están en la Rosada”, remató.

Ante la acusación del Gobierno de que estas marchas son “desestabilizadoras”, el dirigente gremial docente aseveró: “Vamos a exigir que el mandato de este Gobierno se cumpla hasta el último día, pero no vamos a firmarle un cheque en blanco. No vamos a callarnos la boca, vamos a reclamar siempre para que este sistema cambie”, agregó. “El paro del 6 de abril será el punto máximo del rechazo a las políticas de Macri”, apuntó.

Con respecto al conflicto docente, el titular de la CTA de los Trabajadores señaló: “Qué culpa tiene un docente que no puede dar clase, si hay un Gobierno que le niega un salario digno para poder vivir”.

Macri “dice que quiere el diálogo y le decimos que queremos ir al diálogo para discutir el financiamiento educativo, las paritarias libres, pero queremos un diálogo de verdad y no agachar la cabeza”, indicó.