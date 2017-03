Aerolíneas habilitó un call center para cambiar los pasajes del 6 de abril

Aerolíneas Argentinas informó que ha dispuesto una serie de medidas a los fines de minimizar al máximo posible el impacto de la medida de fuerza prevista para el próximo 6 de abril por la CGT.

En un comunicado la empresa indicó que ya están habilitados los cambios para vuelos desde y hacia destinos de Argentina volando ese día, telefónicamente en el call center (0810-222-86527), en las oficinas de ventas de Aerolíneas, o contactándose con las agencias de viaje que expendieron el pasaje.



Señalaron además que habrá políticas especiales de reubicaciones, cambios y devoluciones a los efectos de ocasionarle el menor perjuicio posible al pasajero.



En ese sentido adelantaron que a los que tenían previsto viajar ese día se le ofrecerán las siguientes opciones:



Cambios de fecha, manteniendo la ruta y cabina original, para volar entre el 1 y el 11 de abril: sin cargo. Aplica también para los tickets premio de ArPlus.



Cambios para volar con fecha posterior al 11 de abril: abona solo diferencia de tarifa en caso de corresponder y sin abonar penalidad ni cargo de fee de emisión. No se podrán reemitir pasajes para volar en Semana Santa -13 al 17 de abril ni fin de semana largo. Si se trata de un pasaje premio de ArPlus, aplica solo diferencia de millas, en caso de corresponder.



En todos los casos se trata de un cambio por única vez.



Aclararon que en los casos de pasajeros que decidan cancelar su viaje podrán solicitar la devolución de los pasajes según el siguiente detalle:



· Boletos que permiten devolución: se deberá gestionar a través del mismo canal utilizado para la compra (web, agencia de viajes, sucursal de Aerolíneas, call center).



· No se efectuarán devoluciones en efectivo en el Aeropuerto.



· En el caso de tratarse de un pasaje premio del programa Aerolíneas Plus, se procederá a su devolución o se permitirá cambio sin cargo alguno.



· Boletos que no permiten devolución: se autoriza devolución del 100% del pasaje por el mismo canal utilizado para la compra (web, agencia de viajes, sucursal de Aerolíneas, call center) solo hasta el 11 de abril. Si se trata de un pasaje premio del programa ArPlus, se efectúa devolución o se procede a realizar cambio de fecha sin cargo alguno.



· En el caso de los vuelos a Estados Unidos, Europa y Caribe, los mismos serán reprogramados de forma tal que partirán el día 5 antes de las 12 de la noche y a primera hora del día 7. Se informará hora exacta de vuelo próximamente. Para ello, se recomienda a todos los pasajeros ingresar su dirección de email a la reserva (www.aerolineas.com/contacto), de manera de poder mantenerlos informados acerca de las reprogramaciones.



Aerolíneas finalmente solicita a sus pasajeros con vuelos para esa fecha contactarse al call center o a los puntos de venta de Aerolíneas Argentinas para reprogramar su fecha de viaje y anuncia que el día 6 de abril la atención al público en el aeropuerto se verá restringida.



En un comunciado Aerolíneas informó además que el paro dispuesto por la CGT para el 6 de abril le significará a la empresa, que cuenta con subsidios del Estado Nacional, una pérdida de alrededor de 112 millones de pesos y que el cese de actividades afectará a 20.000 personas que ya compraron sus pasajes.