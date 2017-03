A horas del cierre, las razones y los números del histórico sinceramiento fiscal

A un día del cierre del plazo de adhesión al régimen de blanqueo de capitales, desde el Gobierno adelantaron que ya es el más importante de la historia argentina y uno de los más importantes del mundo.



Pero, ¿realmente es así? Consultado por la Agencia Télam, el tributarista César Litvin (quien participó en la redacción del proyecto de la Ley de Blanqueo) aseguró que este sinceramiento es el más importante de nuestro país, superando incluso el realizado por Italia que lo cerró en €90 mil millones, mientras que la Argentina conseguirá al menos US$120 mil millones.



Ahora bien, ¿cuándo y cómo impactará esta cifra récord en la economía argentina?



Para Litvin, la recaudación tributaria a partir de junio de 2017 va a crecer en forma significativa por todos los activos que comenzarán a pagar bienes personales, impuesto a las ganancias y por los rendimientos que generen. Además, la medida impulsará la creación de empleos en la economía real.



¿Y que llevó a que el blanqueamiento fuese exitoso, a diferencia de los realizados en otros años?



Litvin afirma que la AFIP cuenta con más herramientas para detectar inconsistencias, por lo que se hace más complicado tener activos sin declarar. El intercambio de información tributaria con Estados Unidos es automático, mientras que en este momento ya existen acuerdos firmados con Suiza y Uruguay que comenzarán a regir a partir del 2018; son dos de los países predilectos por los argentinos para tener bienes sin declarar. La transparencia fiscal, en este nuveo esquema de cooperación internacional, ya no tiene retorno.



¿Hay premios para los contribuyentes cumplidores con la AFIP?



En esta oportunidad, a diferencia de otros blanqueos, la ley contempló una prerrogativa para los que estén al día con el fisco, exceptuándolos de pagar bienes personales por tres años. Para cumplir con estos requisitos, se estipula que en los últimos dos años tenga un buen cumplimiento, que no haya entrado en planes especiales a medida, que no entre en este sinceramiento de capitales ni en la anterior, que no tenga deudas en ejecuciones fiscales; aunque si puede tener deudas en planes de pago.



¿A qué penalidades se enfrenta aquel que quede afuera del blanqueo?



Para el profesor de Teoría y Técnica Impositiva de la UBA, los que esconden activos financieros en Estados Unidos, Suiza, Uruguay, Brasil, Bahamas, Islas Vírgenes y las Islas Caimán, corren un riesgo altísimo. Concretamente, si se tiene US$1 millón sin declarar y la AFIP lo detecta, se pierde todo el capital y, en algún caso específico, puede que incluso no alcance ese activo financiero para cubrir la contingencia con el fisco, para luego enfrentar un proceso penal tributario.



¿Sirve blanquear una parte y dejar otra en negro?



Litvin aclara que si la AFIP detecta este caso, pierde todos los beneficios de la parte que blanqueó. Es importante aclarar que hay un límite de tolerancia que, por omisión involuntaria, llega al 1% del monto exteriorizado. Sobre este porcentaje, se pagan los intereses y la multa pero no pierde el sinceramiento fiscal realizado.



¿Si el blanqueo fue tan exitoso, por qué no se extendió su fecha?



La fecha de cierre del sinceramiento fue dispuesta por el Congreso de la Nación mediante la sanción de la Ley N° 27.260, ni facultaba al Poder Ejecutivo a extenderlo. Por eso, se mantiene inalterable desde su publicación en el Boletín Oficial, el 22 de julio de 2016.