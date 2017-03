Stanley: “La pobreza sigue siendo un número que duele, muy alto”

SEÑALÓ QUE TENDENCIAS ES A LA BAJA

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó que el Gobierno está "frenando la tendencia" de la pobreza que se registra en el país, aunque admitió que el índice de 30,3% difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) "es un número que nos duele y nos desvela". "Es importante saber que estamos frenando la tendencia, pero claramente es un número que nos duele, un número muy alto que nos desvela y nos obliga a trabajar todos los días", dijo Stanley en declaraciones a radio Mitre, en las que aseveró, además, que la cifra "es producto en gran medida de muchos años de negación y exclusión, de no trabajar en serio para revertir la situación".

La ministra señaló que fueron "muchos años de dejar de medir, dejar de pensar, años en lo que no se ha frenado la situación a tiempo" y que ahora se necesita "llegar con medidas que reviertan todas las condiciones y situaciones que hoy vulneran a nuestras familias" y "salir no solo de la pobreza estructural sino de todas las situaciones que hoy los vulneran". El Indec informó que el índice de pobreza alcanzó en el segundo semestre del 2016 al 30,3% del país, alrededor de 12,7 millones de personas, por debajo del 32,2% del primer semestre.