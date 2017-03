El Gobierno no respalda la marcha del 1 de abril, pero tampoco la frenará

LA COVOCATORIA SE REALIZA DESDE LAS REDES SOCIALES

El gobierno de Mauricio Macri no se siente cómodo con la marcha del “1-A” convocada a través de las redes sociales para el sábado próximo a las 18 para “apoyar a la democracia”. El Presidente no la va a desautorizar públicamente, porque sabe que muchos seguidores del Gobierno quieren autoconvocarse, pero todos los funcionarios dicen y dirán que no será respaldada ni promocionada por la Casa Rosada.

“La respuesta es que no la vamos a frenar, ni a impedir, pero no es una marcha convocada ni promocionada por el Gobierno”, dijo un funcionario de la Casa Rosada. “Si la gente quiere salir a apoyar nos parece valedero y valioso, porque estamos en democracia y cada uno puede expresarse como quiera”, completó.

Mientras tanto, el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales del Gobierno bonaerense, Alex Campbell, desmintió haber sido el autor de un audio que se viralizó por las redes sociales y por WhatsApp, en el que un tal “Alex” convocaba a salir al a calle al sábado 1 de abril para apoyar al Gobierno.