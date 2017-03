Servini cruzó a Lorenzetti, tras el fallo del límite de 75 años: “Está digitado contra mí”

DURA ACUSACIÓN AL PRESIDENTE DE LA CORTE

La jueza federal María Romilda Servini afirmó que la restitución del límite de 75 años para ejercer como magistrado, que dispuso la Corte Suprema de Justicia por mayoría, es un fallo “digitado” en su contra. La jueza federal vinculó esa decisión con la investigación que tiene a cargo contra el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti. Además, advirtió que no se dejará vencer con facilidad. “Pienso que este fallo está digitado en mi contra. ¿No llama la atención que lo hayan apurado para salir ahora? A mí me llama la atención que salga en este momento, justo cuando los medios me están imputando que estoy en contra del doctor Lorenzetti”, dijo Servini en una entrevista publicada en el portal Ámbito.com. Además, la magistrada sostuvo que el fallo “estaba por salir” en diciembre, pero se postergo hasta que Elena Highton de Nolasco obtuvo un amparo favorable para seguir en la Corte.

En declaraciones a Radio Con Vos y TN, Servini dijo que confirmó sus sospechas a raíz de un pedido de un abogado de la causa del tráfico de efedrina: “El doctor Francisco D'Albora me dice que me tengo que excusar porque tengo más de 75 años, y a la vez, se presenta en el Consejo de la Magistratura solicitando que me nombren un subrogante en el juzgado”.

Servini también acusó a Luis María Cabral, del Consejo de la Magistratura, de querer apartarla de la causa del sistema informático que investiga. “Necesitan poner a alguien en mi juzgado urgente”, aseguró la magistrada.

“Tengo la causa del fútbol, en la que ‘Lilita’ (Carrió) se presenta sobre una mutual que está en Rafaela (ciudad santafesina de donde es oriundo el presidente de la Corte), en la que estaría involucrada la familia de Lorenzetti, y él mismo. Esa mutual está desde 2014 en la causa y la Cámara Federal, en la confirmación que hizo, me dice que yo investigue y sé que están queriendo que yo cierre el tema. Varias veces me han llamado para que dé vista al fiscal porque están arreglados con el fiscal”, acusó.