Stanley sobre el índice de pobreza: "Estamos frenando la tendencia pero es un número que nos duele"

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó hoy que el Gobierno está "frenando la tendencia" de la pobreza que se registra en el país, aunque admitió que el índice de 30,3 por ciento difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) "es un número que nos duele y nos desvela".



"Es importante saber que estamos frenando la tendencia, pero claramente es un número que nos duele, un número muy alto que nos desvela y nos obliga a trabajar todos los días", dijo Stanley en declaraciones a radio Mitre, en las que aseveró, además, que la cifra "es producto en gran medida de muchos años de negación y exclusión, de no trabajar en serio para revertir la situación".



La ministra señaló que fueron "muchos años de dejar de medir, dejar de pensar, años en lo que no se ha frenado la situación a tiempo" y que ahora se necesita "llegar con medidas que reviertan todas las condiciones y situaciones que hoy vulneran a nuestras familias" y "salir no solo de la pobreza estructural sino de todas las situaciones que hoy los vulneran".



El Indec informó ayer que el índice de pobreza alcanzó en el segundo semestre del 2016 al 30,3 por ciento del país, alrededor de 12,7 millones de personas, por debajo del 32,2 por ciento del primer semestre.



Dentro de ese 30,3 por ciento de pobres, hay un 6,1 por ciento de indigentes, también por debajo del 6,3 por ciento de la medición anterior, y que comprende las personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar la cantidad de alimentos suficientes.



Según explicó la funcionaria, "en muchos casos la informalidad en el empleo hace que la pobreza crezca en mayor medida en estos lugares y por eso estamos trabajando en lo que es la economía popular, una parte de la economía argentina que necesitamos visibilizar”.



Sobre la situación de la infancia, la ministra dijo que es “tremendo ver cómo se profundiza la pobreza y la indigencia en los niños” y remarcó especialmente el trabajo que se viene desarrollando en los centros de primera infancia para lograr que “todos los chicos tengan las mismas oportunidades en cualquier parte del país”.



Según las cifras difundidas ayer por el Indec, el mayor peso de la pobreza recae en los niños menores de 14 años, con el 45,8 por ciento de los chicos en esa situación, que representa 4,2 millones de niños, y 9,6 por ciento de indigencia.

Por otra parte, sobre las negociaciones con las organizaciones sociales para la implementación de la ley de emergencia social, Stanley destacó que “siempre es importante poder mantener canales de diálogo abierto, y poder sentarnos todos en una mesa sin pensar en partidos políticos y coyunturas sino en ver cómo salimos adelante de esta situación”.



En ese marco, en relación a las protestas en las calles, indicó que “fueron muchos años de usar la calle como un mecanismo de extorsión en el que lamentablemente los cortes y piquetes no hacen más que profundizar la grieta y convertirse en un lugar de todos contra todos”.



La titular de Desarrollo Social señaló que para cambiar ese mecanismo “empezamos a dar lugar y espacio para ese diálogo, empezamos a recorrer un trabajo serio (con las organizaciones) y ese fue el canal que habilitó que pudiéramos encontrar un camino de solución”.