Procesaron a Milani por secuestro, torturas y asociación ilícita

Por lo mismos delitos, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena procesó también, con distintos grados de responsabilidad, al oficial retirado del Ejército Alberto Solano Santacroce y al ex juez federal Roberto Catalán, e impuso embargos de 1,2 millones de pesos para Milani y de 800 mil pesos para los otros dos imputados.



El objeto de esta causa judicial a cargo de Herrera Piedrabuena son los secuestros y las torturas infligidas a Pedro Olivera y a su hijo Ramón Alfredo en marzo de 1977 en la capital riojana y el secuestro y las torturas de las que fue víctima Verónica Ligia Matta en 1976.



En la resolución que dispuso los procesamientos, el magistrado consideró a César Milani coautor directo de la privación ilegítima de la libertad de Pedro Olivera, partícipe del delito de tormentos en perjuicio de éste y de su hijo Ramón Alfredo, así como parte de una "asociación ilícita con el represor Luciano Benjamín Menéndez y un juez", Catalán, según informaron tanto la defensa del acusado como el sitio fiscales.gob.ar.



Este es el segundo procesamiento de quien fue jefe del Ejército durante el último gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kichner, desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015.



A comienzos de este mes, el juez federal Fernando Poviña procesó a Milani en Tucumán en la causa que investiga la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo en la localidad de Monteros en 1976, durante el llamado Operativo Indepedencia.



En la resolución, Poviña señaló que Milani, en esa época subteniente, "confeccionó falsamente el acta de deserción" de Ledo "con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores", mientras ambos eran miembros del batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, destinados en Tucumán.



En cuanto al procesamiento en La Rioja, el abogado Gustavo Feldman, defensor de Milani, declaró hoy a las emisoras radiales La Red y El Mundo que "anoche a última hora llegó la notificación del procesamiento" y confirmó las imputaciones.



En cuanto a la privación ilegal de la libertad agravada, allanamiento ilegal e imposición de tormentos en perjuicio de Verónica Ligia Matta, el juez dictó a Milani la falta de mérito y la fiscal federal Virginia Miguel Carmona anunció que apelará ese punto de la resolución.



También la defensa de Milani apelará el procesamiento por considerar que los delitos que se le atribuyen "no fueron debidamente fundamentados" y que existe "arbitrariedad" por parte del juez.



Por otra parte, en los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, mañana declararán como testigos convocados por la defensa de Milani dos de los camaristas que juzgaron en la década de 1980 a las Juntas Militares, Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra, y la ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) Graciela Fernández Meijide.



Los tres testigos brindarán su testimonio en Comodoro Py, como pidió la fiscalía federal de La Rioja a través de exhortos.



Milani fue detenido en La Rioja el 17 de febrero, pero el 16 de marzo fue trasladado al penal de Ezeiza, donde permanece detenido, para realizar evaluaciones de su estado general de salud en el Hospital Penitenciario Central (HPC).



Concluidos esos estudios, aún debe definirse si el ex jefe del Ejército regresará a la cárcel de La Rioja o si permanecerá en el penal de Ezeiza, donde funciona una cárcel de mujeres pero también un sector que suele destinarse a detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad.



En declaraciones radiales, el defensor Feldman atribuyó al juez Herrera Piedrabuena la intención de "agravar la pena" al introducir la figura de asociación ilícita y recordó que en La Rioja "no hay nadie condenado por privación ilegítima de la libertad".



En este orden, sostuvo que "las personas privadas de la libertad tenían en esa provincias causas por subversión" y no se había declarado el "prevaricato" de funcionarios judiciales actuantes.



Respecto de los hechos por los que el ex jefe del Ejército y otros dos imputados fueron procesados hoy en La Rioja, Ramón Alfredo Olivera declaró haber reconocido a Milani como la persona que lo trasladó desde su cautiverio ante el juez Catalán e individualizó a Santacroche entre sus secuestradores.



En cuanto a Matta, dijo que reconoció a Milani como integrante del grupo que la secuestró en julio de 1976 y parte de la patota que torturó a uno de sus compañeros de cautiverio, gracias a que pudo observarlo por debajo de la venda con la que le habían cubierto los ojos.