Los docentes bonaerenses retomaron las negociaciones por salarios

La reunión de la mesa técnica salarial entre los representantes del gobierno de María Eugenia Vidal y del Frente Unificado Docente comenzó esta martes en el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, con el objetivo de destrabar las negociaciones salariales del sector y normalizar el dictado de clases.



Participan del encuentro, que se lleva a cabo desde minutos después de las 10 en la biblioteca del edificio de Economía, los secretarios adjuntos de los sindicatos Suteba, FEB, AMET, Sadop, UDA y Udocba; y representantes de las carteras de Educación, Economía y Trabajo de la provincia.



Antes del encuentro, el titular de Udocba, Miguel Díaz dijo que "no ve una luz de esperanza en este conflicto ya que ayer el Gobierno dejó trascender que ofrecerá 19,5% y que si los gremios no aceptamos, cerrará la paritaria por decreto".



"Estamos consternados porque al Gobierno no les interesan los chicos. Evidentemente, no quieren dar un aumento salarial como la gente. No podemos aceptar estas migajas, esta miseria de salario. Pensábamos que en esta administración íbamos a salir de esto", expresó en declaraciones a Radio La Red.



Sostuvo que "el Gobierno tiene el dinero" para mejorar la oferta, lamentó la "falta de colaboración" de la oposición para resolver el conflicto y analizó que la administración nacional y provincial "están encaprichadas".



Las conversaciones entre las organizaciones gremiales y el Gobierno comenzaron el 6 de febrero pasado, momento desde el cual hubo diferentes ofertas y todas fueron rechazadas por los gremios del Frente Unificado Docente.



La última propuesta del gobierno provincial a los sindicatos fue un aumento del 19 por ciento en tres cuotas y una cláusula gatillo atada a la inflación -es decir que si la misma supera el 19 por ciento, se paga esa diferencia- y se ofrecieron sumas fijas por cargo y un premio por presentismo.



Los docentes reclaman un 35 por ciento de aumento; un 10 por ciento para recuperar el poder adquisitivo por lo que se perdió en 2016 y un 25 por ciento de la inflación que los gremios prevén para este año.