Diputados opositores prometieron a los gremios pedir la apertura de la paritaria nacional

Diputados de Proyecto Sur, del Movimiento Evita y del kircnnerismo se comprometieron ante dirigentes docentes a impulsar una sesión especial para reclamar al gobierno que se convoque a discutir salarios en una paritaria nacional, al argumentar que así lo establece la ley.



El anuncio fue efectuado en una conferencia de prensa organizada por la diputada Alcira Argumedo y que contó con la participación del dirigente Eduardo López del Frente Gremial Docente y los diputados del Frente para la Victoria Diana Conti y Edgardo Depetri; del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, y del ex legislador Claudio Lozano.



Depetri informó que convocarán a una sesión especial para "reclamar al gobierno que cumpla con la ley y convoca a una paritaria nacional docente" y advirtió que "si quiera reformar la ley y quitar ese derecho que mande un proyecto para ser debatido en el Congreso"



Para López, "la discusión no es solo salarial porque aquí lo está en juego es si a vamos apostar a una educación laica nacional y federal que quedó claro en la ley votada en el 2005 con el respaldo de todos los sectores o si vamos a volver al modelo de los 90".



El dirigente señaló que la ley aprobada en el 2005 "dejó claro la existencia de la paritaria nacional y que allí se establecía un básico a los docentes", pero "desde hace un año el macrismo quiere otro modelo que es la desnacionalización y la provincialización".



También informó que la lucha de los docentes "se dará en la justicia, en el parlamento por eso agradezco esta convocatoria a una sesión especial, para que se cumpla ley y no haya retrocesos" en los logros obtenidos en los últimos años.



En el proyecto de declaración presentado esta tarde, los diputados expresan "honda preocupación por la crisis de la educación pública, generada por el desinterés de los actuales gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires".



Además, expresaron "rechazo al techo salarial del 18 y 19 por ciento propuestos por los gobiernos porteño y bonaerense, respectivamente; a los descuentos por el paro y a la subejecución de los presupuestos educativos".



Los firmantes del proyecto rechazaron también "la modificación del decreto 17 del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires que regula la clasificación para el ingreso y ascenso de los docentes".



El segundo texto, un proyecto de resolución, pide al Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes arbitre el accionar necesario el accionar necesario para garantizar medidas como "el acceso a la escuela pública en todos sus niveles, por considerar que las vacantes son un derecho".



Piden, también, "el restablecimiento de la paritaria nacional; la continuidad de los programas de formación docente; el aumento del presupuesto educativo y el incremento de la inversión en infraestructura", entre otrs cuestiones.



Además de Argumedo, firman los proyectos los kirchneristas Teresa García, Edgardo Depetri y Diana Conti; Federico Masso y Victoria Donda, de Libres del Sur; Facundo Moyano, del Frente Renovador; Leonardo Grosso, Silvia Horne y Lucila de Ponti, del Movimiento Evita y la socialista, Gabriela Troiano.