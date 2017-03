Para el titular del Banco Nación, el crédito hipotecario puede llegar a ser del 20% del PBI

En diálogo con radio Mitre, González Fraga dijo que "el crédito hipotecario puede llegar a crecer 20 veces, ya que del actual 1% del PBI puede elevarse al 20% como el caso de Chile".

Luego, en declaraciones a Télam Radio recordó que el Banco Nación ya tiene una línea a tasa fija que "la hemos extendido de 20 a 30 años. Es fija por tres años y luego variable en función de la tasa de interés de la cartera del banco, con un límite en la variación del coeficiente salarial", detalló.



"A esto le hemos agregado otra línea que es la conocida como UVA, porque tiene una indexación, que tiene una cuota inicial mucho menor, que se mantiene en términos reales porque va acompañando la inflación", describió.



Dijo que "esta linea nueva, es también a 30 años, con una tasas de 3,5%, y 4,5% depende si es cliente o no. Financia el 80% de la adquisición. Sirve para refacción, ampliación, y 100% de la construcción si tiene terreno propio".

González Fraga sostuvo que los préstamos son para clase media y clase media baja. Por ejemplo, para un grupo familiar que tiente ingresos de $18.600, la cuota será de $ 4.500 por cada $1.000.000 solicitado. Si se requiere de $2.000.000, la cuota será de $9.000 pesos y los ingresos deben ascender a $37.000. En el caso de una refacción, se financia el 100% porque se toma como hipoteca la casa.



"Por un valor de un alquiler se puede comprar una vivienda a 30 años", reflexionó y agregó que la línea "estará disponible a mediados de abril".



Recordó que el Banco Nación tiene 700 sucursales y "hay que poner los papeles en orden". Dijo que los intersados podrán entrar a averiguar a través de la web, y aclaró que "no hay cupo" y "ojalá que dure para siempre".



Aconsejó que "la gente no se apresure" dado que va a haber que llevar "papeles de escrituras, valuaciones" y dijo que "a mitad de abril saldrá el aviso en los diarios y en la web va a haber simuladores de cuota".



A su criterio esta operatoria originará una "revolución hipotecaria" porque "al ahorrar en ladrillos uno se capitaliza y luego viene el crédito al consumo. Queremos que sea un país de propietarios y no de inquilinos".



El titular del Banco Nación dijo que también el banco financia a desarrolladores: "les prestamos crédito a 24 meses, don 12 meses de gracia y se los cobramos en 60 cuotas".



Las repercusiones tras la aparición de los créditos



Respecto de la proliferación de créditos hipotecarios, el presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios, Armando Pepe, aseguró que "la cuota siempre va a ser menor que un alquiler". En diálogo con radio Continental dijo que "hay un gran interés desde el segundo semestre del año pasado por operaciones con crédito hipotecario".

En tanto, la calificadora de riesgo Moody's consideró que los nuevos créditos hipotecarios indexados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) "deberían ayudar a los bancos argentinos a satisfacer un esperado aumento en la demanda de hipotecas, a medida que la tasa de inflación continúa disminuyendo".



El mecanismo, sustentado en recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), será además "positivo para los bancos", indicó Moody's en su publicación "Credits Outlook" (Perspectiva de Crédito).



La agencia estima que ese tipo de financiamiento "fomentará el crecimiento en un segmento de mercado subdesarrollado y aumentará la exposición de los bancos a una clase de activos garantizados, apoyando su calidad, los beneficios y la diversidad de la cartera", a la vez que ayudará a contener desajustes entre activos y pasivos.



"Los tres bancos estatales argentinos que inicialmente recibirán financiamiento de la Anses son el de la Nación Argentina, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires", pero el sistema "se extenderá finalmente a los bancos privados", anticipó Moody's.



La calificadora precisó que los préstamos hipotecarios equivalen hoy a sólo 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en la Argentina, comparado con el 20% en Chile y el 5% en Uruguay, donde se crearon "unidades de contabilidad vinculadas a la inflación que impulsaron el crecimiento hipotecario en sus respectivos mercados".