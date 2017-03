Scioli se distancia de CFK mientras define su futuro político

NACIONALES

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial señaló ayer que aún no definió si será candidato en las elecciones legislativas de octubre, se distanció de la ex presidenta Cristina Kirchner y negó una desestabilización del Gobierno desde el justicialismo.

"Yo me sigo levantando todos los días a las 6 de la mañana. Y la gran pregunta que me hago todos los días es cómo puedo ayudar. No voy a ser indiferente, pero también aprendí que no necesariamente hace falta un cargo institucional para ayudar a la Argentina", declaró Scioli.

El ex candidato presidencial también se mostró molesto con las voces que en las últimas semanas vincularon al PJ con un supuesto plan de desestabilización. Adelantó que en el encuentro partidario que se realizará hoy, propondrá una declaración conjunta para despejar todas las dudas. "El peronismo es compromiso republicano. Que el gobierno no confunda debate de ideas con conspiración. Uno puede tener una visión distinta y no por eso es un enemigo", sentenció.

Además, el ex gobernador marcó distancias cuando fue consultado por su relación con Cristina Kirchner. "Ella desarrolla su agenda con sus posiciones que son públicas a través de las redes sociales. Ha tenido encuentros con distintos actores. Yo te puedo responder por mí", manifestó Scioli.