Juan Manuel Urtubey criticó a Cristina Kirchner

NACIONALES

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se refirió a una posible postulación de Cristina Kirchner a las elecciones legislativas y dijo que es el candidato menos competitivo para el peronismo.

"Si Cristina se presenta es el mejor negocio político del Gobierno porque va a ganar más fácil el Gobierno", apuntó.

"A mi juicio el candidato menos competitivo que tiene el peronismo de la provincia de Buenos Aires es la ex presidenta. Tiene un altísimo nivel de rechazo en la sociedad pero eso sigue siendo un problema de la provincia de Buenos Aires donde espero que los dirigentes entiendan que si no ofrecemos una mirada mas moderna y renovada fuera de sospecha de corrupción no creo que le vaya bien", agregó Urtubey de cara a las elecciones legislativas de octubre.