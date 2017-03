Stolbizer competirá por una banca en el Senado, pero sigue la incógnita sobre Massa

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) competirá por una banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires, mientras su probable aliado Sergio Massa (Frente Renovador) podría acompañarla o renovar su banca de Diputados, mientras que para encabezar las listas para la Cámara baja se mencionan también al massista Daniel Arroyo y al dirigente de Libres del Sur Jorge Ceballos.

Así lo confirmaron a Télam fuentes del massismo, el GEN y Libres del Sur, quienes desde hace meses están negociando, con especial fuerza en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, una alianza electoral que apunte a romper la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo.



El futuro de Stolbizer es más claro ya que la Carta Orgánica del GEN impide a los diputados renovar su banca por tercera vez; además, el único senador nacional de Progresistas -la coalición entre el GEN, Libres del Sur y el Partido Socialista- es Jaime Linares, quien no competirá por un segundo mandato, por lo que el frente necesita un nombre de peso si desea retener su banca en la Cámara alta.



En tanto, el Frente Renovador deberá rectificar el triunfo electoral obtenido en 2013, cuando Massa le ganó al kirchnerismo y bloqueó las chances de la ex mandataria Cristina Kirchner de impulsar una reforma constitucional para tratar de competir por un tercer período presidencial consecutivo.



El lugar que ocupará Massa es aún incierto y, conociendo los tiempos del ex intendente de Tigre, probablemente lo será hasta el día anterior al cierre de alianzas (el 14 de junio). Al momento, el legislador sopesa tres alternativas: acompañar a Stolbizer, renovar su banca de Diputados o incluso no presentarse como candidato, aunque con un ojo puesto en 2019.



En la provincia de Buenos Aires, donde están más avanzadas las negociaciones, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos, suena fuerte para ser uno de los primeros nombres en la lista de candidatos para Diputados; en tanto que el GEN podría colocar a Omar Duclós (presidente del partido) o a Marcelo Díaz (actual diputado provincial).



Mientras, el Frente Renovador podría ubicar a Daniel Arroyo como candidato a diputado e incluso, si Massa finalmente no renueva, podría llegar a encabezar la lista de la coalición entre el massismo, el GEN y Libres del Sur, al ser una opción que, además, agrada a los otros partidos por ser la "pata progresista y de izquierda" de la fuerza del tigrense.



En Capital Federal, las conversaciones encabezadas por el diputado massista y armador porteño Marco Lavagna incluyen al sector del peronismo encabezado por Juan Manuel Olmos, quien hace meses se distanció del PJ ligado a La Cámpora y el kirchnerismo, en pos de conformar una amplia alianza para disputarle poder al PRO en el distrito que vio nacer a la fuerza gobernante.



Tal como indicaron a Télam fuentes de los tres partidos, la intención es, en la Ciudad, realizar una lista "espejo" con la que se forme en Buenos Aires, por lo que cualquier acuerdo porteño deberá aguardar al cierre de las definiciones en la provincia.



El diputado massista Felipe Solá sería quien encabece la lista porteña de diputados nacionales, algo que todavía no confirmó porque históricamente su distrito ha sido la provincia de Buenos Aires; y además, algún sector porteño del GEN pone en duda su efectividad como candidato, ya que, alegan, no vieron ninguna encuesta que indique la posibilidad de un triunfo arrollador del ex gobernador.



Por lo pronto, en abril se podría realizar el encuentro nacional del massismo y, el 8 del mismo mes, el GEN tiene en agenda realizar su Congreso nacional, para el cual ya se está armando un documento con una serie de puntos que tendrían que tener los acuerdos electorales distritales, aunque no se hablará allí de cerrar con el Frente Renovador, según pudo saber esta agencia.



Mientras tanto, la tercer pata de Progresistas, el Partido Socialista, podría ir por separado de GEN y Libres del Sur en ambos distritos: en la provincia de Buenos Aires por el rechazo de sus dirigentes a conformar una alianza con Massa; y en la Ciudad de Buenos Aires porque es parte de la coalición ECO, que llevaría a Martín Lousteau nuevamente como candidato.



Pero no se trata de una implosión del Frente, ya que al ser elecciones distritales, la "libertad de acción" de cada fuerza política no rompe el acuerdo a nivel nacional; de hecho, el 31 de marzo se realizará el Foro de Reflexión Progresista, que "apunta a la convivencia", según indicaron a Télam los organizadores, y del que participarán dirigentes de la alianza y en el que incluso podría disertar Lousteau.