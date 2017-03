El paro de la CGT no afecta la vida institucional, aclaró el titular de la Uocra

“La decisión de hacer el paro está tomada, teniendo en cuenta las necesidades que las bases y la sociedad en su conjunto plantean. Tenemos la adhesión no solo de los trabajadores sino de otros sectores del desarrollo productivo que se ven perjudicados por faltas de medidas y de gestión del gobierno nacional”, dijo Martínez en declaraciones a radio El Mundo desde Amsterdam, donde acompaña al presidente Mauricio Macri, en su visita oficial a aquel país.



Para Martínez, después del paro del 6 de abril, “hay que hacer un camino productivo, de gestión y de tener sensibilidad ante las realidades día a día”, y aclaró que es una forma de “reacción” de los trabajadores que “no significa poner en tela de juicio la vida institucional de un gobierno”.



“La mesa de diálogo está tendida, no se tiene por qué levantar, pero hay que darle contenido para que tenga como resultante inmediata una respuesta contundente para las necesidades de los trabajadores”, sostuvo el dirigente gremial.



El titular de la UOCRA planteó además que “la realidad manda y ésta dice que se han perdido miles de puestos de trabajo”.



Martínez dijo también que el paro del 6 de abril “es una reacción que tenemos los trabajadores y la sociedad en su conjunto porque vemos que hay cosas que modificar".



"Lo hacemos por lo positivo; no por lo negativo”, subrayó el referente del gremio de la construcción, quien consideró que “la sensación térmica de la macroeconomía que se vive en los hogares de nuestros trabajadores no es buena”.



Por otro lado, ante una consulta realizada durante la entrevista, el titular de la UOCRA señaló que aún no había tenido la posibilidad de conversar con Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la gira por Holanda.



No obstante, destacó que “hablan permanentemente y ellos conocen de la preocupación” de los gremios.



“Está en ellos la responsabilidad de buscar caminos para una respuesta inmediata. El gobierno tiene toda las herramientas, por ahí falta decisión o poner en marcha ese camino, como por ejemplo en el sector de la construcción”, aseveró el sindicalista, quien si bien destacó que “se está trabajando” indicó que “se necesita más rapidez y ser más concreto en ese aspecto”.