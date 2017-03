El Justicialismo se reúne mañana y prepara críticas al gobierno nacional

DIFERENCIAS CON LOS DISCURSOS POR EL 24 DE MARZO

El tono del documento que se leyó el viernes en la Plaza de Mayo por el 41 aniversario de la última dictadura militar no cayó bien entre los peronistas que buscan posicionarse como alternativa frente al macrismo en las próximas elecciones.

Dirigentes de ese espacio cuestionaron en particular los paralelos directos trazados por los organismos de derechos humanos entre políticas e incluso crímenes del último gobierno militar y de la administración de Mauricio Macri. "Acá la clave es trabajar por memoria, verdad y justicia. Con el revanchismo no se llega a ningún lado. No coincido con esos pasajes del documento. Este es un gobierno elegido por la gente", evaluó el presidente del PJ y diputado sanjuanino José Luis Gioja .

El pronunciamiento, -que fue suscripto por los principales organismos de derechos humanos- le endilga a Macri un "retroceso en la política de la memoria, la verdad y la justicia" y lo responsabiliza por "la miseria planificada, la persecución política, la represión y el encarcelamiento de militantes, la pérdida de la soberanía política y económica".

Gioja encabezará mañana la primera reunión del año del Consejo Nacional del PJ. La agenda de la cita incluye la estrategia electoral de cara a las legislativas de octubre, el respaldo al paro nacional del 6 de abril convocado por la CGT y una evaluación de la marcha del gobierno de Macri con eje en la situación social y económica. Sin embargo, el sanjuanino se apuró en aclarar que el tono no será el del documento del acto del viernes. "A todos nosotros nos invade un espíritu democrático", se diferenció.

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, también cuestionó el documento de los organismos de derechos humanos. "No comparto las comparaciones. Éste es un gobierno democrático. Podemos tener diferencias en la concepción económica, por ejemplo, pero no sobre su legitimidad de origen y de ejercicio", opinó.