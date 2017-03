Kicillof defendió a Milani: “Es inocente hasta que se demuestre lo contrario”

MILITAR DETENIDO

El diputado nacional Axel Kicillof salió a defender al ex jefe del Ejército, César Milani, procesado por delitos de lesa humanidad en La Rioja y Tucumán, y provisoriamente detenido en un pabellón especial de la cárcel de Mujeres de Ezeiza.

"Milani es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo el ex ministro de Economía en diálogo con el programa "Toma y Daca" por Radio Con Vos. Y aclaró: "El kirchnerismo no tiene nada que ver con Milani si se le prueban los delitos".

En Tucumán, el militar está procesado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, cuando el joven estaba a su cargo cumpliendo el servicio militar obligatorio en 1976, una causa que se inició cuando estaba al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Además, tiene otro procesamiento por enriquecimiento ilícito dictado por el juez federal Daniel Rafecas, debido a que no pudo justificar sus gastos ni la compra de una casa en San Isidro. Y está imputado en la causa por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad en La Rioja durante la dictadura, a partir de las denuncias que radicaron los ex detenidos Alfredo Olivera y Verónica Matta.

Para Kicillof, el ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner es juzgado en la actualidad debido a "la política de derechos humanos del kirchnerismo". El diputado también cuestionó al secretario de DD.HH, Claudio Avruj, quien calificó de "acto opositor" la marcha del viernes por el nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.