Robo al periodista Luis Majul: “No fue al voleo”

NACIONALES

El periodista y productor Luis Majul sufrió un extraño robo la semana pasada: desconocidos le sacaron de adentro de su vehículo varios juegos de llaves, entre ellas, la de su casa y la de su productora, sin provocar daños. “Busqué por todos lados, no hay forma de que las haya extraviado. Las sacaron del auto”, relató el conductor de La Cornisa y no descartó que lo ocurrido tenga que ver con “un clima cada vez más enrarecido que hay en el país”. Finalmente, no descartó que el extraño robo que denuncia pueda tener alguna vinculación con las revelaciones en el programa de televisión La Cornisa, en el que estaba previsto la publicación de una supuesta alteración en un documento de un escribano clave del entorno de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. “No fue un robo al voleo. Si lo que quieren es paralizarnos, otra vez les salió el tiro por la culata”, dijo Majul.