Alfonsín reclamó candidatos radicales en Cambiemos para "contener" el voto castigo

POLITICA

El diputado nacional oficialista Ricardo Alfonsín reclamó hoy que sean radicales los candidatos que encabecen las listas de Cambiemos en las próximas elecciones para "contener votos de los que quieren dar una señal de que hay que producir cambios" y así evitar que busquen dar ese mensaje en los postulantes de la oposición.

"Estoy seguro de que nosotros obtendríamos resultados mucho más importantes de los que obtuvimos en las PASO de 2015. Y le haría bien a Cambiemos, porque podría contener votos de los que quieren una señal en el sentido de que hay que producir cambios", sostuvo el legislador. El expresidente del Comité bonaerense de la UCR aludió de esa manera al casi tradicional voto castigo que se suele darse en las elecciones de medio término. En diálogo con Radio Con Vos, explicó su análisis y subrayó que "si no hay un radical" encabezando las listas del frente oficialista, "puede que la gente no encuentre cómo enviar su mensaje sin votar afuera de Cambiemos".

"Cambiemos está un poco desequilibrado, asimétrico. Necesitamos radicalizarlo un poco más, le hace falta radicalismo, le hace falta centroizquierda", reclamó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, a la vez que indicó que la UCR "es la pata social de Cambiemos". En ese sentido, destacó que "el PRO sabe que en 2015 hubo mucho voto prestado" y sostuvo que "los que no lo saben son los radicales", al tiempo que subrayó: "Yo no le puedo reprochar al PRO que no haga por el radicalismo lo que el radicalismo debe hacer por sí mismo".

"Si los radicales no hubieran entendido mal el rol que deben cumplir en Cambiemos después de (la Convención Nacional de la UCR en) Gualeguaychú, seguramente muchísimos errores no se hubiera cometido. El radicalismo no estaba obligado a decir a todo que sí", agregó el legislador nacional.

Ricardo Alfonsín manifestó que en las elecciones de 2015 el frente oficialista "reunió a electorados diferentes" y recordó que "gran parte del electorado de centroizquierda votó a Cambiemos porque priorizó la cuestión republicana".