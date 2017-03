Máximo dijo que CFK fue enviada a juicio oral por “vendettas judiciales”

ECONOMÍA

El diputado nacional Máximo Kirchner (FPV) aseguró que la decisión del juez Claudio Bonadio de enviar a juicio oral a su madre Cristina Fernández por la causa del dólar futuro "tiene que ver con las 'vendettas' judiciales y el poder", y responsabilizó al Gobierno por la decisión judicial, al señalar que "lo que no se puede saldar políticamente, lo quieren saldar judicialmente".

"En este país, cuando gobernás para los fuertes te va como a (Fernando) De la Rúa, y cuando querés representar a las mayorías, te va como a Cristina. Unos se van con la plaza con 50 muertos, y otros con medio millón de personas. Lo que hagan después tiene que ver con las 'vendettas' judiciales y el poder", aseguró Máximo Kirchner a Radio 10.

El hijo de Cristina cargó responsabilidades sobre el gobierno de Mauricio Macri al evaluar la determinación de Bonadio en la causa que investiga la venta de dólares a futuro a un precio menor que el de mercado. "Es parte de un problema que estamos teniendo en la Argentina, que lo que no se puede saldar políticamente, que no se puede saldar en la gestión, lo quieren saldar judicialmente", dijo en tanto en declaraciones a Crónica TV.

En su defensa de Cristina, el diputado pidió tener en cuenta "las presiones que sufrió el presidente del Banco Central (por Alejandro Vanoli) para renunciar, hubo una presión muy grande del gobierno entrante para hacer renunciar a quien todavía tenía mandato, le quedaban dos años".

Máximo Kirchner se refirió al procesamiento de Cristina en medio de la marcha por el 24 de marzo.