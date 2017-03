Indec: hacen falta casi $ 14 mil por mes para no caer en la pobreza

MEDICIÓN DE LA CANASTA BÁSICA TOTAL

Los ingresos necesarios para cubrir los gastos que demandan la Canasta Básica Total ascendió en febrero a 13.673,50 pesos, lo que representa una suba de 2,6 por ciento respecto de enero pasado, debido al incremento de la tarifa de electricidad puesta en marcha ese mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La canasta Básica Total mide a alimentos, servicios, movilidad y la indumentaria mínima que una familia de dos adultos y dos menores requiere para no caer debajo de la línea de la pobreza.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que mide los precios de los alimentos de primera necesidad y que marca el umbra para no caer en la indigencia, alcanzó en febrero a 5.626,95 pesos, con un aumento del 1,8 por ciento en relación a enero.

Los valores de las canastas se refieren a un grupo familiar integrado por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años.

El martes, el Indec tiene previsto informar el Índice de Pobreza correspondientes al segundo semestre del 2016. A comienzos de este año, el Indec informó los datos del primer semestre del 2016, luego de tres años de no contar con datos estadísticos sobre el tema de parte de la dependencia oficial.