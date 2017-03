Familia tipo necesitó en febrero casi 14 mil pesos para superar línea de pobreza

ECONOMIA

Una familia necesitó en febrero un ingreso de 13.673,50 pesos para no ser pobre, lo que significó un aumento del 2,63% respecto de enero, indicó hoy el INDEC. La Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, se ubicó para una familia tipo en 5.626,95 pesos, lo cual representó un alza del 1,78%, señaló el organismo público. Para un adulto mayor, la Canasta Básica Total, que además de alimentos toma en cuenta bienes y servicios, a lo largo de febrero tuvo un valor 4.425,08 pesos. El estudio señaló, en tanto, que la Canasta Básica Alimentaria para ese mismo período analizado costó 1.821,02 pesos. El instituto señaló que durante enero, para un adulto la Canasta Total, que determina la línea de pobreza, se había ubicado en pesos 4.311,85 mientras la Alimentaria había sido de 1.789,15 pesos. En el caso de una familia, la Alimentaria (CBA) había costado 5.528,47 pesos y la Total se había ubicado en $13.323,62. A causa de que el INDEC interrumpió la publicación de datos durante los primeros meses del año anterior con la llegada de Jorge Todesca a la dirección, el estudio no brindó datos para realizar una comparación interanual. El sondeo puntualizó que se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares. Según datos del gobierno porteño, una familia de la Ciudad de Buenos Aires de cuatro integrantes necesitó en febrero un ingreso de 14.127,56 pesos para no ser pobre, lo cual representó una suba del 0,2% respecto de enero y un alza del 31,2% con relación a igual mes de 2016. A su vez, el reporte difundido por la Fundación FIEL, calculó que una familia tipo necesitó en febrero ingresos por $12.269 para no caer en la pobreza, es decir que registró un aumento en el costo de la Canasta Básica Total (CBT) del 1,1% contra enero último y un incremento de 31,2% respecto de febrero de 2016.