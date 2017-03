Bullrich calificó de "obcecada" la actitud de los gremios docentes

El ministro de Educación afirmó que "no es cierto que no hayamos invertido, que estemos borrados, que no estemos trabajado con las provincias. Casi triplicamos los fondos que invertimos en las provincias”, dijo el ministro a la radio Con Vos.



“Me parece obcecado decir que no cierro la paritaria de la provincia de Buenos Aires porque no me llama Bullrich: eso es obcecación”, apuntó el ministro en referencia a dichos de dirigentes de gremios docentes en medio del conflicto por la falta de acuerdo para aumentar los salarios.



“Quiero seguir trabajando con los gremios, quiero seguir recibiendo sus aportes, construir con ellos ese sistema que sea uno de los mejores del mundo”, sostuvo el titular de la cartera de Educación.