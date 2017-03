Peña, a los kirchneristas: "Háganse cargo de algo"

La dura respuesta de jefe de Gabinete a los planteos que le realizaron previamente los diputados del FPV-PJ recalentó el informe que brinda el funcionario ante la Cámara de Diputados, que comenzó poco antes del mediodía y se extenderá varias horas, debido a la cantidad de bloques anotados para preguntar.

A la hora de responder a las preguntas formuladas desde el bloque del FPV-PJ, y al referirse a las críticas puntuales que le realizó el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que lo había acusado de “no ver la realidad” y de “gobernar a ciegas”, Peña aseguró que se trataba de “una buena metáfora” porque, dijo, “ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina, empezando por el Indec”.



“Háganse cargo de algo”, enfatizó el jefe de Gabinete, elevando el tono de voz que hasta el momento había utilizado a lo largo del informe y disparó: “Gobernaron 12 años, nosotros vamos 15 meses”.



Tras aclarar que el gobierno nacional no tiene “ni trolls ni call centers”, para refutar las afirmaciones en ese sentido realizaron los diputados kirchneristas, Peña les pidió a los integrantes de ese espacio que “presenten una denuncia o un ejemplo de algo”, al señalar que “esa práctica de persecución la hacía el Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 2015”.

Desechó además las críticas kirchneristas a la supuesta “discriminación que sufre Santa Cruz” por parte del gobierno nacional y aseguró que el Poder Ejecutivo “trabaja con las 24 provincias del país”, al reiterar: “Háganse cargo, no se puede con tanto cinismo. Gobiernan esa provincia que está fundida desde hace 30 años”.



“Nosotros somos federales de verdad, no discriminamos por señal política. Hay más vínculo con gobernadores e intendentes ahora que en los últimos 12 años”, sentenció el jefe de Gabinete.



Rechazó además los cuestionamientos a la gestión del gobierno nacional en el PAMI, al sostener que “no se le quitaron medicamentos gratis a los jubilados” y precisó que en 2016 el gasto de ese organismo “fue 40 por ciento mayor que en 2015”.



Respecto de las acusaciones al gobierno de no ver “la realidad, como había sostenido el sábado último en su entrevista al presidente, Mauricio Macri la conductora Mirta Legrand, Peña aseguró que “estamos en la calle: no nos escondemos en ninguna oficina y ojalá que en este país todos hubiéramos estado en la realidad” y bromeó: “Me emociona que se va cerrando la grieta”, al ironizar sobre la referencia kirchnerista a la conductora.



“Los argentinos que no tienen cloacas, que no tienen viviendas no necesitan que les digan que no los escuchamos, discutamos sobre esas realidades”, afirmó Peña, e invitó a los diputados kirchneristas “a recorrer las obras que estamos haciendo, con sus gobernadores para solucionar de una vez por todas los fracasos de este país”, aseveró.

También, Peña puso de relieve que en la Argentina existen las paritarias libres, al rechazar que haya algún tope a esas negociaciones, y sostuvo que “el 98 por ciento de las paritarias se cerraron sin intervención estatal”.



Finalmente, y tras defender las políticas del gobierno nacional, el funcionario hizo referencia a la modificación del impuesto a las Ganancias impulsado por el Poder Ejecutivo ”algo que ustedes no hicieron” para, según dijo, ”que no se siga estafando a los trabajadores”.