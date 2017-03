La banca oficial lanza créditos hipotecarios a 30 años

"Lo que se va a anunciar mañana (jueves) es que los tres grandes bancos oficiales vamos a estirar a 30 años el plazo de los créditos hipotecarios y con eso se baja la cuota bastante" ya que el pago en vez de ser de 240 meses, para los créditos a 20 años, ahora pasa a ser de 360 meses, con la adición de 120 meses, explicó públicamente el titular del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet.



"Cada banco tendrá sus matices. Alguno puede estar más barato que el otro o tener ciertos criterios, pero desde octubre último sectores de ingresos medios empezaron a calificar cuando antes no les alcanzaba con el sueldo", indicó el titular del Banco Provincia.



En el lanzamiento de los créditos a largo plazo serán de la partida el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el titular del Provincia, Juan Curutchet y el del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla.



"El hecho de que el crédito hipotecario pueda a ser pagado en plazos de 30 años, hará que se reduzca la cuota mensual y lo haga accesible a las distintas capas de la clase media", explicaron hoy a Télam fuente gubernamentales.



Justamente en su informe ante el Parlamento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la formalización del acceso al crédito hipotecario a 30 años, con una cuota equivalente a un alquiler, se constituirá en una "revolución de la dignidad y de evolución", para la clase media.



En tanto, Juan Curutchet dijo a radio Delta que la demanda del crédito hipotecario "ya empezó a levantar muy fuertemente" y a su criterio el plan "se inscribe en un clima en el que la confianza ha mejorado y la gente se anima a sacar hipoteca" a plazos prolongados.



Luego, consultado sobre las franjas de la población a la que están dirigidos los créditos, respondió: "esto no excluye a nadie. Si ganás poco, igual calificás" pero aclaró que como existe una relación entre el valor de los sueldos y de las propiedades en la práctica las cuotas estarán entre $ 5.000, $ 6.000, $ 7.000 y $ 8.000 mensuales, dependiendo de la propiedad a comprar.



"Esto favorecerá masivamente a los hogares de ingresos combinados. Es típico de parejas en la que los dos trabajen. La franja de parejas que tengan ingresos entre $ 23.000 hasta $ 40.000, que hasta el año pasado no calificaban para crédito hipotecario, ahora van a poder" ser incluídos, confió.



Curutchet reconoció que el tema aún no fue aprobado en el banco a su cargo y que será tratado este jueves por el directorio, por lo que calculó que la operatoria estará disponible al público "en una semana o diez días. Lo colgaremos de la web. Ya estamos ofreciendo un hipotecario a 20 años, en UVA. Ya colocamos 600 escrituras en tres meses que es el triple del ritmo de un año atrás".



El economista dijo que "hay bancos privados activos" en las operatorias de créditos hipotecarios, además de las que tienen que ver con el plan Procrear. "Argentina va a tener, por mejora de las situación financiera global, varias decenas de hipotecas bancarias, cosa que no sucede hace mas de seis, siete años", calculó.



En el Banco Ciudad indicaron a Télam que las operaciones crediticias hipotecarias con la unidad de cuenta UVA lograron mucha adhesión en esa entidad y llegaron a "más de 1.000 operaciones al mes de marzo".



"En créditos hipotecarios ocupamos el segundo lugar en el ránking nacional. El primero es el de Banco Nación. Tenemos el 22% del stock de préstamos. El último año sumamos el 25% de la colocación de préstamos hipotecarios. Uno de cada cuatro créditos fue otorgado por el banco", dijeron en el Ciudad.



Recordaron que los primeros créditos hipotecarios con UVIs fueron concedidos en el 2012 cuando el ahora titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, capitaneaba el Ciudad. Luego cuando la operatoria pasó a la unidad de cuenta UVA "empezó tibia la demanda pero en el último trimestre la gente comenzó a interesarse más al ver que se reducía la inflación".



"Los créditos UVA crecieron 4% de manera mensual en nuestro banco por encima de la inflación", señalaron.