Extienden plazo para cumplir con el blanqueo de activos

ECONOMÍA

Ante el reiterado reclamo de estudios contables y jurídicos de pedido de prórroga para cumplimentar los requisitos de adhesión al blanqueo de capitales, la Afip decidió que "todos los contribuyentes que al 31 de marzo hayan cumplido con la exigencia del artículo 41 de la Ley 27.260 de pago del Impuesto Especial, tendrán plazo hasta el 17 de abril para completar el trámite de presentación de la documental asociada a la exteriorización de activos, en el país y en el exterior".

De este modo, el organismo recaudador cumple con las limitaciones de la Ley 27.260 de no mover la fecha de vencimiento del blanqueo, que es la que corresponde al último día de efectivización del pago del impuesto especial, pero concederá facilidades administrativas, para ingresar los requisitos complementarios, como tasaciones de inmuebles, valuaciones de activos financieros no cotizables en Mercados de Valores, etc. La medida, la Resolución General 4016, será publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial.

Vencido el plazo del 31 de marzo no se podrá ampliar el valor de lo declarado. Así quedó establecido en la citada Resolución General 4016 de la Afip. Recuerda el organismo recaudador que "el Impuesto Especial es del 5% para los inmuebles, del 15% para el resto de los bienes, siempre y cuando se abone mediante transferencia bancaria nacional o internacional", vía generación del VEP (volante electrónico de pago).

En caso de que se opte por la suscripción del Bonar 2023, deberán hacerlo por un monto equivalente a un tercio del total de fondos (cuentas bancarias) a sincerar.

A comienzos de semana, la Afip salió a despejar las dudas de posibilidad de extensión del plazo para ingresar el Impuesto Especial que habían pedido diferentes asociaciones y consejos profesionales en Ciencias Económicas, por considerar que exigía un trámite legislativo, para el cual no se disponía de suficiente tiempo.

El organismo, en sintonía con la evaluación del Gobierno, consideró que el proceso fue exitoso, a partir de los poco menos de USD 100.000 millones exteriorizados al 31 de diciembre de 2016.

Según fuentes privadas, hasta el presente habrían ingresado entre 20.000 y 35.000 millones adicionales, con impuesto a pagar de unos USD 3.000 millones, aunque en su mayor parte sustituidos con la entrega de Bonar 2023, y una mínima parte con pago efectivo.