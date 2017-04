Soja: cayó a su menor valor en doce meses

PREOCUPA EL MERCADO LOCAL

En un proceso por ahora imparable, la soja cayó anteayer a su menor valor en un año, al bajar 0,8% y ubicarse en u$s 344,75 la tonelada en el mercado de Chicago.

La oleaginosa -el commoditie estrella de la producción argentina- no registraba un precio tan bajo desde el 12 de abril de 2016, cuando había cerrado a u$s 344,02.

La Argentina espera tener en esta campaña una cosecha récord, que no podrá aprovecharse en todo su potencial debido a los precios bajos.

Esto también terminará modificando las previsiones de recaudación por retenciones previstas por el Poder Ejecutivo, claves para hacer frente al exigente escenario fiscal de este año, ya que el gobierno reducir el déficit no sólo recortando subsidios, sino también generando mayor recaudación impositiva.

La cotización en Chicago sufre desde el último mes una caída del 10%.

El mercado de la soja está presionado por estimaciones superiores a las previsiones sobre las siembras planeadas en Estados Unidos, junto a una oferta que se anuncia elevada en América del Sur.

En cambio, el maíz ganó un 1% a u$s 144,78, mientras que el trigo subió un 0,3% a u$s 157,17.

Para los mercados estadounidenses, el principal elemento siguió siendo “el informe publicado el viernes” sobre stocks y siembras, dijo Dewey Strickler, de Ag Watch Market Advisors, a agencias internacionales.

“Para el maíz, no fue evidentemente un buen informe... pero fue menos malo de lo previsto”, dijo Strickler.

El experto subrayó que los inversores habían apostado a una baja de los precios, tanto del maíz como del trigo, cuyas siembras fueron por el contrario estimadas por el USDA como históricamente bajas, lo que alentó en ambos casos una corrección al alza.

“Es la razón por la cual los mercados del maíz y el trigo suben”, resumió Strickler.