Los Miuras arrancó el torneo con victorias

HOCKEY

Las chicas viajaron a Chacabuco para enfrentarse con Porteño y de esa forma dar inicio al certamen anual que organiza la Asociación Hockey del Oeste. Por otro lado, ayer se confirmó que el Campeonato Regional de Clubes C se jugará en nuestra ciudad.

El club Los Miuras visitó ayer a Porteño de Chacabuco en el marco de la fecha inicial del torneo anual que organiza la Asociación Hockey del Oeste (AHO).

En séptima, Los Miuras ganaron 4 a 1, con goles de Camila Natale (2) y Juana Mugávero (2); en sexta el triunfo fue por 4 a 0, con tantos de Luisina Jurado (2), Oriana Gonzalez y Milagros Suarez; y en quinta, Los Miuras ganó 2 a 0, con festejos de Luna Arriola y Francina Catarain.

Por último, en primera división el arranque también fue el ideal. El equipo de nuestra ciudad se impuso por 3 a 0 frente a Porteño, con goles de Ailen Aguilar (2) y Macarena Besana.

De esta manera, las chicas de nuestra ciudad lograron un debut perfecto: ganando, gustando y, en algunos casos, hasta goleando.

El Campeonato Regional de Clubes

C se juega en Junín

Desde Los Miuras informaron que el club será sede del Campeonato Regional de Clubes C, que se realizará desde el 6 al 9 de abril y que cuenta con la organización de la Confederación Argentina de Hockey.

En este certamen participarán: Bahía Blanca, Carlos Tejedor, Cef 83 de Pigüe, Paihue de Bahía Blanca, La Armonía de Bahía Blanca, IAE de Mar del Plata, Once Unidos de Mar del Plata y Los Miuras de Junín.