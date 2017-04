Junín corrió por Malvinas

MARATÓN

Ayer se realizó la Correcaminata "Junín corre por Malvinas". La jornada atlética estuvo organizada por el Gobierno de Junín, a través del departamento de Ex Combatientes, siendo parte de una variada agenda de actividades que tienen el objetivo de conmemorar el 35° aniversario de la gesta.

La correcaminata agrupó a más de 500 participantes, quienes decidieron hacerse presente para formar parte de un sentido homenaje. El circuito, de 5070 metros, contempló la Avenida San Martín, desde la Fuente del Milenio hasta Primera Junta, ida y vuelta.

Entre los presentes, el intendente Pablo Petrecca señaló que "esta es una jornada muy intensa y muy emotiva, no solo este primero de abril sino también mañana". Al mismo tiempo, agregó: "Cuando Bruno Marcos, vino a plantearnos de hacer esta carrera nos pareció una idea genial porque qué mejor que conmemorar y recordar es hacerlo con el deporte. La verdad que el marco de atletas y vecinos que nos acompañaron es muy bueno".

"El espíritu de Malvinas está muy vivo entre nosotros, por eso estamos muy contentos de esta actividad que hemos compartido, mucho más, viendo a ex combatientes también siendo parte", resaltó el Intendente.

Por su parte, Pedro Acosta, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, mencionó: "La verdad estamos muy contentos porque después de 35 años podemos hacer algo junto al municipio, y con todas las puertas abiertas por decisión del propio intendente. Estamos orgullosos y haber recibido alrededor de 500 participantes es muy gratificante".

Marcos Bruno, del Departamento municipal de Ex Combatientes, aseguró que "esto se pudo lograr gracias al municipio y a Pablo (Petrecca) que nos apoya en todo para recordar a los 649 héroes que quedaron en Malvinas, entre ellos los 4 juninenses".

Los ex combatientes se animaron al desafío

Guillermo Penza, uno de los ex combatientes, dijo que "lo que tiene de importante esto es la unión de la sociedad con los veteranos, la unión con el municipio demuestra que si trabajamos juntos podemos lograr cosas importantes, esperemos que esta carrera quede fije en el almanaque de actividades del municipio para hacerla todos los años, ya que es muy importante que la sociedad siga unida".

Por último, David Imizcoz, agregó que "esto es malvinizar, y nosotros lo queremos hacer durante todo el año, deseo que esto sea el inicio de todo".

Jony García y Daiana Toval, los ganadores

Vale destacar que 500 juninenses fueron protagonistas de esta actividad y el primero en llegar a la meta fue Jonatan García, integrante de la agrupación atlética Galas de Junín, con un tiempo de 16.21. En la categoría caballeros, el segundo fue Iván Piaggi y tercero, Víctor Cotrón.

En la categoría damas, la ganadora fue Daiana Toval, con un tiempo de 19.11; segunda fue Lucrecia Ciruli, con 21.11; y tercera, Romina Sánchez, con 24.15.