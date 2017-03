Destacada tarea del juninense Lautaro Caggiano en Nogoyá

PADEL

La cantera juvenil del padel argentino sigue dando sus frutos y las promesas de no hace mucho ya se van volviendo realidades. Así lo mostró el catamarqueño Agustín Tapia, consiguiendo en el primer torneo del año el subcampeonato de la Fabrice Pastor Cup AJPP 2000 con sólo 17 años. Así lo confirmó su compañero en juveniles Federico Chiostri (de San Nicolás de los Arroyos), obteniendo junto con el juninense Lautaro Caggiano el primer Open 300 de la temporada en la ciudad entrerriana de Nogoyá.

Con la clara victoria por 6/4 y 6/2 ante Martín Canali y Matías Gutiérrez, el nicoleño y el juninense cerraron un torneo perfecto, en el que comenzaron eliminando a Sebastián Solenghi y Gabriel Ojeda por 6/4 y 7/6 para continuar bajando a la durísima pareja preclasificada segunda en el certamen, Alejo Giménez y "Miti" Mandrile, por 7/6, 6/7 y 6/4, en un partido clave para sus aspiraciones.

Chiostri dijo: "Ese partido fue terrible, íbamos set arriba 5/1 con el saque y nos lo levantaron muy bien. En el tercero íbamos 4/1 también con el saque y me acalambré los dos cuádriceps de los nervios y ‘Lauti’ (Caggiano) se puso el equipo al hombro. Después me recuperé un poco y con lo que me podía mover le quebramos y lo cerramos. En la semifinal y la final jugamos muy bien los dos partidos, Lautaro jugó todo el torneo diez puntos. Estábamos con mucha confianza y por suerte pudimos ganar, no lo podíamos creer", dijo Chiostri al portal especializado www.padelentwork.com, con la frescura de quien se sabe fuerte pero a la vez está recién dando sus primeros pasos en el profesionalismo grande.

"Creo que con este torneo voy agarrar la confianza que me faltaba. Ojalá sigan los buenos resultados… Ahora sí, a entrenar más firme que nunca. Con ‘Lauti’ había jugado ya más de la mitad del año pasado. Pero no teníamos puntos y siempre era ganar un partido de 16° y en 8° perder contra la pareja 1 o 2. Por eso no podíamos creer cuando ganamos el torneo, el año pasado buscábamos un cuartos de final y ahora haber ganado es increíble", cerró el nicoleño.

Caggiano trepó en el ranking

Gran impulso en el ranking consiguió Lautaro Caggiano (quien subió al puesto 63º) y Chiostri trepó a la posición 60ª, por lo cual seguramente será una de las parejas animadoras de esta temporada 2017 que recién comienza.

Federico Chiostri jugará nuevamente con Martin Di Nenno (de Ezeiza) hasta que este viaje a España, destacándose que en la semifinal jugada en Nogoyá, superaron a otra pareja consagrada en este nivel, como la de Matías Del Moral y Goni Vera, a la que Chiostri-Caggiano barrieron 6/3 y 6/4, como para descansar de tanto tie break y llegar con algo más de aire a la definición.

Por la parte superior del cuadro, la pareja 1 de Ariel Aguirre y Marcelo Saavedra había caído 4/6, 6/1 y 6/4 en cuartos de final frente a los entrerrianos Germán Faure y Pablo Tegli, mientras que los subcampeones llegaron al último partido gracias a sus triunfos por 6/3 y 7/5 sobre Santiago Rolla y Juan Pablo Bordoli, en octavos de final; 7/6 y 6/4 ante Martín Rubini y "Nano" Quinodoz y más tarde, en semifinales, superaron por un ajustadísimo 4/6, 6/3 y 7/6 a los entonados Faure-Tegli.

También cayeron en cuartos Cristian Cuzzilla-Claudio Rudel por 4/6 7/5 6/4 frente a Vera-Del Moral.

Recordemos que el certamen de Nogoyá se realizó después de la intensa "Fabrice Pastor Cup", que obtuvieron Federico Chingotto y Juan Tello en el Racket de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.