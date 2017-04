Entrevista con Mario Finarolli

Nací en Pompeya, calle de empedrado, bien barrio. Lo único que teníamos era la pelota, la bolita y las figuritas. Todos los días jugando a la pelota. De chiquito me vieron jugar y a los diez años me llevaron a River Plate. Pero un día volví como a las nueve de la noche y mis viejos no me dejaron ir más. Igual que ahora.

Entonces me fui a San Lorenzo de Almagro, que era el equipo del barrio. No había fichado en River porque no tenía edad, igual en San Lorenzo que jugábamos en el baby fútbol.

A la edad de fichar me vino a buscar nuevamente River Plate. Tenía un amigo, que después jugó en Junín, el Negro Jerez, que vivía a la vuelta de casa e íbamos juntos a todos lados.

Estuve diez años en River. Fiché a los doce, en la novena. Estaban el Beto Alonso, Víctor Bottaniz, Luis Landaburu. Fillol llegó después, vino de Quilmes. Debuté en la primera del ´71, en la época de Didí, cuando puso todos los pibes. Debuté contra Belgrano de Córdoba. Estaban Barisio, Merlo, JJ López, Alonso, Morete, Fisio. Había una huelga y después siguieron jugando los pibes que perdimos el campeonato contra Independiente. Fue la época donde River hacía 18 años que no salía campeón. Compró a muchos jugadores y algunos tuvimos que emigrar.

Me fui a Atlanta porque me compró. Antes no había un contrato que no podías jugar contra el club anterior. Y en un partido contra River que si ganaba salía campeón, nosotros lo derrotamos uno a cero en el Monumental con un gol mío. No pude volver más a Núñez.

Luego pasé a Velez Sársfield con pase récord, porque había hecho muchos goles en Atlanta, en 1975. Tuve una suspensión de un año que me redujeron a quince fechas, pero era un disparate de tiempo.

Yo estaba preseleccionado con Menotti para el Mundial del ´78. No pude ir, me perdí la chance. Me vendieron al Elche de España, que estaba en la primera división. Estaba Trobbiani, un uruguayo de nombre Montero. Era un equipo plagado de Sudamericanos que jugaba precisamente ese estilo y marcaba la diferencia en Europa.

Me volví para jugar en el Argentinos Juniors de Maradona, en 1979. Estaban además Fabré, Magalaes y Saggioratto. Castro, Pasculli y Ereros fue la generación siguiente, eran más chicos.

Pasé a Rosario Central -1980- y fuimos campeones del Nacional. Yo arrastraba lesiones de España y en la segunda parte del campeonato jugué poco.

Ahí me vine a Junín en 1981 a jugar en Sarmiento. Roberto Perfumo trajo muchos jugadores de Buenos Aires, era prácticamente una selección. Pero nos costó mucho. No podíamos salir del fondo de la tabla. Recién con la llegada de Federico Pizzarro el equipo cambió la cara, empezó a jugar mejor e hicimos un Nacional bárbaro que llegamos a las instancias finales.

Acá conocí a mi mujer y ahí vinieron tantos viajes ida y vuelta a Buenos Aires que me cansaron mucho. A mí me tiró siempre mucho Junín, mi hija comenzó a crecer, mi señora tiene negocio, así que a lo último decidí quedarme por la zona.

A mí me había recomendado Espósito a Sarmiento. Él después hizo algo parecido en Temperley y me llevó. Estuve cuatro años y en 1986-87 me contratan de Douglas Haig de Pergamino para jugar el entonces iniciado Nacional B.

Acá terminé la carrera como futbolista e inicié la de entrenador, en el mismo equipo de Pergamino.

Luego vine a Sarmiento donde ascendí de la C a la B, 93-94 de la B al Nacional y luego hice otro proceso que me fui antes de tiempo.

Dirigí Atlanta, Tigre donde ascendimos, Temperley que también ascendimos en el segundo proceso, en Chicago también ascendimos, en Almagro, en Douglas de nuevo.

Actualmente estoy en Defensores de Salto donde había estado tres años. Cerca de casa, muy buena gente, estoy bien.

¿Maradona o Messi?

Acá es distinto. Son otras épocas. Yo jugué con Alonso, con Bochini, con Johan Cruyff , distintos todos. El Beto cuando salía a la cancha era demoledor. El Bocha fue uno de los nueve que te daba la pelota para que hicieras el gol. De Maradona, el mejor de su tiempo, por lejos. Hoy Messi es el mejor del mundo.