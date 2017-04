Sarmiento comienza la semana de trabajo pensando en Racing

FUTBOL DE PRIMERA

Tras la derrota frente a San Lorenzo, el plantel de Sarmiento comenzará hoy la semana de trabajo pensando en el próximo compromiso que tendrá frente a Racing, el sábado en el Estadio "Eva Perón", en el marco del partido correspondiente a la 20ma. fecha del Torneo de Primera División del fútbol argentino.

Frente al equipo de Diego Cocca, el Verde tendrá un encuentro complicado. Es que la Academia, además de tener jugadores de muchísima jerarquía, viene logrando buenos resultados y escalando en la tabla de posiciones.

Pero Sarmiento tiene lo suyo y ya lo ha demostrado, sobre todo, en los dos partidos que jugó de local. En la era de Fernando "Teté" Quiroz como director técnico, el equipo nunca perdió en su casa y eso genera cierta confianza.

En el "Eva Perón", los dirigidos por Quiroz intentarán desplegar el juego que los viene caracterizando pero esta vez con la presión de no haber podido sumar frente al Ciclón. A medida que pasan las fechas, está claro que esa presión irá en aumento.

Por el momento, el Verde sigue en la zona de descenso (1.030), habiendo sumado un total de 20 puntos, de los cuales cuatro fueron durante la etapa de Quiroz.

En relación al último partido, el DT expresó su impotencia por no haber podido lograr un buen resultado pero ratificó su confianza y optimismo en el equipo. “Tenemos que retomar lo que veníamos haciendo lo más pronto posible y volver a nuestro nivel de juego”, señaló.

Hasta el momento, bajo la conducción de Quiroz, el Verde no ha podido sumar en condición de visitante (perdió frente a Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo); y de los quince puntos en juego sólo pudo sumar cuatro, tras una victoria (Temperley) y un empate (Rosario Central).

En relación al grupo de futbolistas, entre hoy y mañana se conocerá el parte médico sobre la lesión que sufrió Alan Aguirre y que lo terminó sacando del partido frente al Ciclón. También se sabrán más detalles de la evolución que vienen teniendo Lucas Pérez Godoy, Patricio Vidal, Alexis Niz y Adrián Scifo.

En definitiva, el Verde se prepara para una seguidilla de partidos bravos. El primero de ellos será el sábado, en Junín, frente a Racing; después se viene la visita a River Plate, en el Monumental.