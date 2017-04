Se postergó la tercera fecha del Torneo Apertura 2017

FÚTBOL

Desde la Liga Deportiva del Oeste confirmaron la suspensión total de la tercera fecha del Torneo Apertura 2017 "Horacio 'Taqueta' Barrionuevo". La lluvia caída durante el día de ayer y las probabilidades de que el tiempo no mejore, fueron los motivos de la postergación. La medida también se extiende para los encuentros de las divisiones inferiores.

En los primeros días de la semana entrante se confirmará el nuevo cronograma de partidos. En primera, la tercera fecha incluía los choques de Defensa Argentina vs. Independiente de Junín; Villa Belgrano vs. BAP; Rivadavia (J) vs. Ambos Mundos; Origone vs. Sarmiento; Deportivo Baigorrita vs. Jorge Newbery; y River Plate (J) vs. Rivadavia (L). Libre: Mariano Moreno.