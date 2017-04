Panorama complicado

FÚTBOL DE PRIMERA

Sarmiento perdió 1 a 0 frente a San Lorenzo y bajó un escalón en la tabla de los promedios. El equipo de Quiroz jugó un partido aceptable pero no pudo sumar. Tendrá que mejorar y mucho. Sobre todo porque se vienen dos partidos durísimos, contra Racing y River Plate.

El presente de Sarmiento se complica. Ayer, en el Nuevo Gasómetro, el equipo de Fernando "Teté" Quiroz perdió 1 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro en un encuentro correspondiente a la 19na. fecha del Torneo de Primera División del fútbol argentino.

La derrota dolió más porque el Verde bajó un escalón en la tabla de descenso directo. Encima, los próximos dos compromisos serán contra Racing y River Plate.

Ayer, el único gol del partido lo marcó el mediocampista Néstor Ortigoza, de penal, a los 36 minutos del primer tiempo. De esta manera, los conducidos por el uruguayo Diego Aguirre sumaron 37 unidades, tres menos que el líder Boca Juniors (40), mientras que Sarmiento sigue en la zona de descenso (1.030) y con apenas 20 puntos.



Un primer tiempocon varios cambios, un penal y el gol

En el trámite del primer tiempo hubo mucha acción. En los primeros minutos, el local salió con la idea de hacerse fuerte desde la posesión de la pelota y la conducción de la sociedad formada por Néstor Ortigoza y Fernando Belluschi, quienes estuvieron finos a la hora de encontrarse, al punto que prontamente habilitaron a Gonzalo Bergessio.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Sarmiento se plantó bien en el mediocampo y comenzó a neutralizar la generación de juego del rival aunque careció de ideas en la ofensiva.

Al equipo de Quiroz le costó mucho recuperar el balón. En esa posesión, el Ciclón fue superior aunque sin crear demasiado peligro en el arco defendido por Julio Chiarini.

La primera jugada de peligro que tuvo el Verde fue a los 16 minutos. Di Renzo tocó corto para Gervasio Núñez; "El Yacaré" recibió bien, se acomodó y desde afuera del área sacó un tremendo zurdazo que pasó muy cerca.

Entre las opciones que Quiroz dispuso para atacar al rival, la ideal de lastimar por las bandas no funcionó. Rodrigo Depetris no pudo por la izquierda y Gonzalo Di Renzo, tampoco por la derecha. Por eso es que el peligro casi siempre se generó cuando Núñez tomaba la pelota, pero muy lejos de Torrico.

A los 26, Robert Piris Da Motta le pegó una tremenda patada a Alan Aguirre. Era para roja pero el árbitro lo perdonó. La jugada sería determinante porque el defensor del Verde quedó lesionado y luego tuvo que ser reemplazado por Lucas Suárez. Ese cambio generó una rotación importante en la defensa: Dutari pasó de cuatro, Bianchi Arce de dos y Suárez de central izquierdo.

De esa manera, cuando todo parecía irse sin emociones al entretiempo, a los 36, se produjo una jugada que sería clave. Ni Cosaro ni Depetris pudieron evitar la proyección del chileno Paulo Díaz. El jugador del Ciclón se metió en el área y tiró el centro ante el cruce desesperado de Busse. La pelota le pegó en la mano al volante del Verde y el árbitro cobró un penal que Ortigoza cambió por gol para abrir un trámite que venía siendo parejo.

La dificultad del Verde para intentar lastimar al Ciclón

La historia cambió en el complemento, ya que el Ciclón creó varias situaciones de peligro, en las que sus futbolistas estuvieron cara a cara con Chiarini, pero por falta de eficacia el partido estuvo abierto hasta el final.

En esa segunda parte el arquero de Sarmiento tapó dos mano a mano y posteriormente Rubén Botta y Belluschi fallaron ocasiones inmejorables al estrellar sus remates en los palos.

Con el correr de los minutos el Verde entró en desesperación y buscó el empate con más corazón que ideas. Astina ingresó por Spinaci y Cuevas por Depetris. Pero nada. El equipo de Quiroz apeló a los centros y a la pelota parada como única herramienta para intentar lastimar pero no pudo.

Es cierto que San Lorenzo tuvo varias chances para ampliar la diferencia. Chiarini lo evitó y por eso fue la figura de Sarmiento. El equipo de Quiroz no jugó mal pero el resultado pareciera ser justo. Es que el Ciclón tiene jugadores de muchísima jerarquía, de esos que marcan una diferencia indiscutible.

La derrota duele y hace que el panorama sea complicado. Si bien es cierto que Temperley, rival directo en el descenso, aún no jugó, con la caída de ayer el Verde bajó un escalón en la tabla de los promedios.

Pero esta historia continúa. Al equipo de Quiroz se le vienen dos partidos bravísimos, en donde estará obligado a sumar. Uno será el sábado que viene contra Racing y después visitará a River en el Monumental. Dos choques tremendos, en donde Sarmiento sueña con hacer bien las cosas para sumar y mantener vivo el sueño de la permanencia.