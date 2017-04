Fernando Quiroz: “Tenemos que retomar lo que veníamos haciendo lo más pronto posible"

SAN LORENZO 1 - 0 SARMIENTO

Al término del partido, el entrenador de Sarmiento, Fernando "Teté" Quiroz expresó su impotencia por no haber podido lograr un buen resultado frente a San Lorenzo pero ratificó su confianza en el equipo.

En el mano a mano con la prensa, remarcó la "jerarquía" del equipo rival pero aseguró que el partido se podría haber empatado. En el balance general, el DT del Verde no dio detalles precisos del funcionamiento del equipo pero fue categórico al decir: “Tenemos que retomar lo que veníamos haciendo lo más pronto posible y volver a nuestro nivel de juego”.

Hasta el momento, bajo la conducción de Quiroz, el Verde no ha podido sumar en condiciones de visitante (Perdió frente a Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de La Plata y San Lorenzo). Al mismo tiempo, de los quince puntos en juego sólo pudo sumar cuatro, tras una victoria (Temperley) y un empate (Rosario Central).

Aguirre también habló del partido

El entrenador de San Lorenzo de Almagro, Diego Aguirre, afirmó que lo importante "era ganar", tras el éxito ante Sarmiento (1-0) como local, en un encuentro perteneciente a la 19na. fecha de Primera.

"Lo importante hoy era ganar aunque obviamente me gustaría hacerlo con un mejor fútbol y mayor diferencia en el resultado. La realidad es que ellos se jugaban mucho y aprovecharon nuestra presión por el triunfo", contó el uruguayo en la rueda de prensa.

"Comenzamos bien el partido durante los primeros 15 minutos pero no tuvimos claridad para superar la presión de ellos y no pudimos jugar como queríamos", analizó.

Además, detalló que la variante del volante central Juan Ignacio Mercier en lugar del centrodelantero Gonzalo Bergessio en el entretiempo se debió a una cuestión netamente "táctica".

"Tuvimos un gran desorden desde la salida de (Robert) Piris Da Motta, aunque en el segundo tiempo mejoramos con la entrada de (Juan) Mercier", destacó.

Por otro lado, el defensor chileno Paulo Díaz será observado mañana por el golpe que sufrió en el cuádriceps derecho y puede perderse el partido del miércoles contra la Universidad Católica en Chile, por la tercera jornada de la Copa Libertadores.

"Será fundamental para seguir en la competencia", adelantó el director técnico sobre el cruce internacional.