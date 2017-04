BOCA JUNIORS

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó ayer que harán “lo que sea mejor” para el club en cuanto a la cesión del mediocampista Rodrigo Bentancur al seleccionado uruguayo Sub 20 para el Mundial de la categoría, que iniciará el 20 de mayo en Corea del Sur.

“Con Bentancur haremos lo que sea mejor para Boca, pero no quiero tomar una decisión ahora, todavía falta”, apuntó Barros Schelotto en conferencia de prensa.

Barros Schelotto aseguró que Boca “no tiene la obligación” de ceder al joven futbolista porque no es un pedido del seleccionado mayor.

Bentancur, de 19 años, jugó el Sudamericano de Ecuador que se celebró entre enero y febrero de este año, donde logró la clasificación con el equipo uruguayo para el Mundial Corea del Sur, y el cuerpo técnico “charrúa” lo tiene en sus planes para el campeonato del mundo.

Sin embargo, ante las lesiones de Fernando Gago (desgarro recto anterior derecho) y el colombiano Sebastián Pérez (ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda), Boca necesita su presencia, especialmente para el Superclásico ante River de la 24ta. fecha y, asimismo, evalúa no ceder para la Argentina a Julián Chiccó.

“Hablé con el entrenador uruguayo (Fabián Coito) para ver si se lo podíamos dar después de River (14 de mayo), pero es una decisión para pensar y sería apresurado decir algo ahora”, apuntó el ‘Mellizo’.