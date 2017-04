Sampaoli dejó abierta la chance de rescindir su contrato con el Sevilla

ESPAÑA

Tengo un contrato que me vincula y tiene un montón de aristas favorables al club y a mí, que permiten salir o quedarse. Por eso me voy a reunir con el presidente por si conviene alargar este proceso o no. Me he encariñado mucho con la institución, después el tiempo dirá. Hoy sólo pienso en el partido de mañana”. Las declaraciones pertenecen al DT de Sevilla, Jorge Sampaoli, que de esta manera dejó abierta de la posibilidad de alejarse del elenco español y ser contratado para dirigir a la Selección Argentina.

Sobre la merma en el rendimiento de su equipo y las críticas, opinó: “No me creo que siempre haya sido una persona que tenga merecimiento de tantos halagos, y tampoco creo que hoy merezca ser repudiado”.

“No puedo distraerme con nada que no esté vinculado al partido de este sábado. Ya habrá momento para hablar de temas futuros”, agregó.

“Somos profesionales que estamos llenos de ilusiones y en este mundo sabés que cuando ganás eres rubio y tienes los ojos celestes y cuando no, no... Así camina el mundo y funciona la sociedad, lamentablemente”, añadió ayer, en rueda de prensa, previo al partido que su equipo disputará ante La Coruña.

Los trascendidos sobre su arribo a la Selección se fueron incrementado este semana y el DT no quiere desviarse: “Lo que quiero es retomar el camino que nos llevó a ser competitivos contra cualquiera y mantenernos tanto tiempo cerca de dos equipos que históricamente son inalcanzables. Ojalá no perdamos en 20 días lo que ganamos en 8 meses”.