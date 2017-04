Sumar frente a San Lorenzo, un desafío complicado para el Sarmiento de Quiroz

FÚTBOL DE PRIMERA

Se enfrentan hoy, desde las 16, en el nuevo Gasómetro. En el Verde, finalmente el atacante Patricio Vidal no se recuperó de sus dolencias y será reemplazado por Gonzalo Di Renzo. Renzo Spinaci por Lucas Pérez Godoy sería el otro cambio obligado.

Sarmiento visita a San Lorenzo hoy por la 19na. fecha del Campeonato de Primera División del fútbol argentino. Juegan desde las 16, en el estadio "Pedro Bidegain" del Bajo Flores, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de El Trece.

La situación de los equipos de cara al encuentro de esta tarde es muy distinta. Sarmiento, que igualó 2-2 con Rosario Central en la fecha 18, suma 20 unidades en la clasificación y ocupa una de las cuatro plazas del descenso a la Primera B Nacional.

Por el otro lado, el "Ciclón", que viene de caer 4-3 ante Tigre en Victoria, en un partido que tuvo muchas jugadas polémicas (penal dudoso y gol en posición adelantada para el rival), suma 34 unidades, y comparte el tercer lugar de la tabla con Estudiantes de La Plata. Está a seis unidades del líder Boca y a una del escolta Newell's Old Boys de Rosario.

Por el lado del Verde, el entrenador Fernando "Teté" Quiroz mantendrá algunas dudas hasta último momento para su visita al Nuevo Gasómetro. El arquero Julio Chiarini arrastra una molestia pero de todas formas sería titular, a pesar de que en la semana fue resguardado y trabajó Javier Burrai en el arco.

En tanto, el defensor central Nicolás Bianchi Arce reemplazará a Lucas Suárez luego de cumplir su jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. El lateral derecho será ocupado por Alan Aguirre, quien en relación al partido anterior reemplaza al juvenil Maximiliano Méndez.

El resto de los cambios en el equipo de Quiroz será en la zona media. Allí, finalmente, Patricio Vidal no se recuperó de sus dolencias y será reemplazado por Gonzalo Di Renzo, quien ocupará la banda derecha. Walter Busse y Renzo Spinaci estarán en el doble cinco y Rodrigo Depetris será el carrilero por la izquierda. En la ofensiva, "El Yacaré" Gervasio Núñez será el enganche y el uruguayo Adrián "Rocky" Balboa será el "9" de área.

En relación a la caída de San Lorenzo ante Tigre, el técnico Diego Aguirre realizará tres cambios en la alineación inicial de San Lorenzo. Piris Da Motta reemplazará a Franco Mussis, quien llegó a cinco amarillas, mientras que Bautista Merlini ocupará el lugar de Ezequiel Cerutti y Gonzalo Bergessio, el de Nicolás Blandi en la delantera.

Cerutti y Blandi tienen una lesión muscular, mientras que Fernando Belluschi se recuperó de un traumatismo de cráneo (lo sufrió contra Tigre y tuvo que hacer 72 horas de reposo) y será titular nuevamente.

Para Bergessio, de 32 años y que volvió a San Lorenzo en 2016 tras siete años en el exterior (St. Etienne en Francia, Catania y Sampdoria en Italia y Atlas de México), se tratará de su primer encuentro en el 11 inicial este año.

Contra Tigre, que había perdido las últimas tres fechas y cortó la racha de la mano del debutante entrenador Facundo Sava, San Lorenzo cuestionó un offside que le cobraron a Nicolás Blandi, un penal no sancionado a Ezequiel Cerutti en el primer tiempo, y que el árbitro Germán Delfino sí convalidó el gol de Tigre (convertido por Mierez), en posición adelantada.

San Lorenzo y Sarmiento jugaron apenas cuatro partidos en Primera, con dos victorias para el "Ciclón", una para los de Junín y un empate. El último encuentro en el Nuevo Gasómetro, en febrero de 2016, fue festejo para el local por 2 a 1, con goles de Néstor Ortigoza de penal y Pablo Barrientos. Walter Busse había hecho el de Sarmiento.