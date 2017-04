Estudiantes visita a Aldosivi con el objetivo de acercarse a Boca

Estudiantes de La Plata, con un equipo con ausencias de peso y varios juveniles pensando en la Copa Libertadores, visitará este viernes a las 19 horas a Aldosivi, en Mar del Plata, con el fin de concretar un triunfo que le permita, aunque sea de manera fugaz, acercarse al puntero Boca, en uno de los tres encuentros con los cuales comenzará hoy la 19na. fecha del certamen de Primera división.



El "Pincha" fue líder en gran parte de este certamen pero un pronunciado bajón, entre las fechas 11 y 15, cuando apenas sumó un punto sobre 12 disputados, lo alejaron de ese privilegiado lugar.



En las pasadas tres jornadas obtuvo siete unidades y gracias a ello crecieron las expectativas de acortar distancias con Boca, que el domingo próximo visitará a Vélez en Liniers.



Pero Estudiantes piensa en la Libertadores y el martes venidero será local ante Barcelona de Ecuador, por el Grupo 1. El DT Nelson Vivas atendiendo también ese cotejo no contará con Leandro Desábato, Rodrigo Braña, Augusto Solari e Israel Damonte, a quienes se suman Juan Sebastián Verón, que sólo puede jugar la Copa, y Lucas Viatri, quien se recupera de una lesión.



Por su parte, Aldosivi ( con 20 unidades) perdió ante Temperley en su pasada presentación cortando una serie de siete fechas invicto. Por ahora no sufre con el promedio y se posiciona a seis unidades del último puesto de clasificación para la Copa Sudamericana 2018, un objetivo que no es menor para los marplatenses.





Probables equipos



Aldosivi: Pablo Campodónico; Damián Ledesma, Jonatan Galván y Ramiro Arias; Ismael Quilez, Sebastián Navarro, Alexis Castro y Sosa Otermín; Nery Bandiera, Pablo Lugüercio y Cristian Llama. DT: Darío Franco.



Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Foyth y Sebastián Dubarbier; Nicolás Talpone, Santiago Ascacibar, Juan Bautista Cascini y Lucas Rodríguez; Juan Otero y Javier Toledo. DT: Nelson Vivas.



Cancha: José María Minella.



Arbitro: Facundo Tello



Horario: 19.