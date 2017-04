Maradona, durísimo contra Riquelme: “Festeja más las cosas que gana River que las de Boca”

Diego Armando Maradona aseguró hoy que fueron “absurdas las críticas” al plantel de Boca Juniors de Juan Román Riquelme, a quien castigó al afirmar que “festeja más las cosas que gana River” que el club “Xeneize”.

“Estoy con Fernando Gago. Me parecen absurdas las críticas de Riquelme. Festeja más las cosas que gana River que las de Boca. Una falta de respeto total. No me va a mí”, sostuvo Diego por la señal de DirecTV Sports.

A su vez, Diego consideró que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, debe comunicarle en lo inmediato a Edgardo Bauza si lo mantiene en el cargo de entrenador del seleccionado argentino de fútbol.

“Ahora hay presidente de AFA y tienen que decidir si Bauza sigue o no”, afirmó Diego por la señal de DirecTV Sports y admitió que Argentina “cada vez juega peor” y que se está “regalando prestigio” con los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas.

Al ser consultado sobre Jorge Sampaoli, actual técnico de Sevilla español, Maradona comentó: “Está muy claro, está inflado y me parece un poco exagerado que lo pongan como el posible reemplazante”.

Maradona, entrenador de Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010, señaló que tuvo “ganas de llorar” cuando escuchó a Gabriel Batistuta decir que los jugadores del seleccionado le dieron la espalda cuando fue a saludarlos al vestuario.

“Igual por lo de Batistuta es culpa del técnico. Él debería haberles explicado a todos quién fue”, concluyó.