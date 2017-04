Rivadavia (L) venció al Tricolor y es líder

FÚTBOL LOCAL

Rivadavia de Lincoln le ganó anoche a Ambos Mundos por 3 a 1, en el marco del último partido que faltaba disputarse para completar la segunda fecha del Torneo Apertura 2017 "Horacio 'Taqueta' Barrionuevo", que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El Albirrojo y el Tricolor jugaron un partido entretenido que terminó de definirse en el complemento. En los primeros 45, la paridad fue absoluta. No obstante, el equipo de nuestra ciudad logró ponerse en ventaja a los tres minutos por intermedio de Manuel Brezzo.

La ventaja generó tranquilidad en los dirigidos por Javier Fontanes. Es para destacar que el Tricolor siempre intentó jugar. Pero el Albirrojo lo empató a los 30 con un tanto de Facundo Blanco y con ese resultado se fueron al descanso.

En el complemento hubo más acción. Rivadavia (L) desplegó un juego bien ancho, atacó por las bandas y tuvo mucha más dinámica. Como premio a esa leve supremacía, a los 18, nuevamente Facundo Blanco convirtió para poner el 2 a 1; y a los 44, Federico Lucero marcó el 3 a 1 definitivo para el Albirrojo de Lincoln.

Con la victoria, Rivadavia (L) sumó seis puntos, tiene puntaje ideal y es el único líder del torneo.

Los resultados de la segunda fecha

En esta segunda jornada del fútbol local se registraron los siguientes resultados: Defensa 2 - 3 Origone FC; Rivadavia (J) 2 - 0 Independiente (J); Moreno 1 - 0 BAP; Villa Belgrano 2 - 2 River Plate (J); Sarmiento 4 - 2 Deportivo Baigorrita; y Rivadavia (L) 3 - 1 Ambos Mundos. Libre quedó Jorge Newbery.

Todos los partidos del tercer capítulo

La tercera fecha del Apertura 2017 comenzará mañana a las 16, con el choque entre Defensa Argentina e Independiente de Junín. El domingo, siempre a partir de las 16, se enfrentarán: Villa Belgrano vs. BAP; Rivadavia (J) vs. Ambos Mundos; Origone vs. Sarmiento; Deportivo Baigorrita vs. Jorge Newbery. El martes, a las 21.30, cierran River Plate (J) vs. rivadavia (L). Libre: Mariano Moreno.