Bauza se reunió con “Chiqui” Tapia y por ahora sigue siendo el técnico

SELECCIÓN ARGENTINA

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, aseguró que se fue con “una buena impresión” de Edgardo Bauza al retirarse del predio de Ezeiza donde se reunió con el DT y el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, para hacer un balance de la gestión del Patón.

“Estuvimos charlando de los compromisos que va a tener la Selección Argentina en adelante. Quedamos en juntarnos la semana que viene, me voy con una buena impresión de Bauza porque no lo conocía”, dijo Tapia a la prensa a la que atendió desde un auto.

Consultado sobre el futuro del ciclo del DT rosarino, el dirigente señaló que “todo lo que se habla son sólo rumores y no pienso en lo que dicen todos”, aunque aclaró: “Me preocupa la situación deportiva pero hay un técnico con un contrato vigente y la de hoy fue la primera reunión que tenemos”.

Tapia es junto a Marcelo Tinelli uno de los dirigentes que pretende que Bauza continúe en su cargo, mientras que a esta postura se contrapone la del resto del Comité Ejecutivo, donde se destacan Daniel Angelici y Hugo Moyano, respecto de que se discontinúe la gestión.

“Bauza es el técnico que tiene la Selección hoy. Hay un contrato, tenemos que seguir trabajando y conociéndonos. Es difícil para todos porque todos tratan de que tomemos partido por una decisión, pero el convencimiento tiene que ser de quien conduce”, sentenció el titular del fútbol argentino.

Por último, Tapia señaló que la semana que viene viajará a Europa junto a Marcelo Tinelli. Se estima que allí se reunirán con los principales referentes del seleccionado para conocer su pensamiento sobre el presente del equipo nacional aunque en este marco, el presidente de la AFA aclaró que “si acá hay que tomar una decisión, la vamos a tomar los dirigentes”.