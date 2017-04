“Me propongo para dirigir a la Selección”

CARLOS BILARDO

Carlos Bilardo, entrenador de la Selección campeona del mundo en México 1986 y subcampeona del mundo en Italia 1990, aseguró que se propone para ser candidato a técnico del equipo nacional que hoy conduce Edgardo Bauza.

“Me propongo para ser candidato a técnico de la Selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema. Si quieren un técnico para la Selección, acá tienen a uno” dijo el ex entrenador en su programa en Radio La Red.

Luego agregó que “esto ahora se me dio y lo pensé seriamente anoche cuando escuché que los dirigentes decían que no teníamos técnicos acá y que había que llamar a este o aquel. Yo hablé después con dos ex jugadores y me dijeron que estaba bien lo que pensaba, que yo había hecho mucho por la Selección”.

A su vez remarcó:”Yo estoy. Si quieren estoy dispuesto a realizarme una revisación médica completa, no tengo problemas. Desde el punto de vista deportivo busquen los antecedentes”.

Sin embargo aclaró: “Me propongo siempre y cuando no esté Bauza. Si está, me callo la boca porque él creo que tiene las condiciones y puede dar vuelta esta situación del equipo”.

Consultado sobre su vuelta en el caso que algún equipo del país o del mundo lo llamara para dirigir fue contundente: “No estoy para dirigir equipos. Eso ya lo viví y solamente para levantar malas situaciones, eso no”.