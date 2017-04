Gallardo repetiría equipo para enfrentar a Quilmes

RIVER PLATE

River Plate entrenó ayer con un trabajo específico en defensa y todo indica que el entrenador Marcelo Gallardo repetiría ante Quilmes el domingo próximo el equipo que le ganó a Godoy Cruz en Mendoza.

Aunque River tiene partido de Copa Libertadores la semana próxima, el choque con Melgar de Perú será el jueves y en el Monumental, así que tiene días de descanso y no debe viajar, por lo cual Gallardo no pondría reparos en presentar al once naturalmente titular en ambos encuentros.

Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio trabajaron normalmente ayer en físico y táctico por lo cual todo indica que estarán ante Quilmes en busca de intentar achicar los ocho puntos que le lleva Boca en el torneo local.

En el River Camp de Ezeiza, Gallardo dispuso un trabajo defensivo con Augusto Batalla, Jorge Moreira, Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ponzio trabajó como volante central de contención.

El miércoles la tarea destacada había sido enfocarse en aceitar el ataque con Ignacio Fernández, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez en el medio, y Sebastián Driussi y Lucas Alario arriba.

De esta manera, los once del Millonario para el fin de semana serían: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Rojas; Driussi y Lucas Alario.