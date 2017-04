En su vuelta, Messi gritó por dos para golear al Sevilla de Sampaoli

COPA ESPAÑA

Lionel Messi volvió al Camp Nou y lo hizo con la magia y la contundencia de siempre. La Pulga dio una asistencia y anotó un doblete para sellar el 3-0 sobre Sevilla en su reaparición tras purgar una fecha de suspensión con el Granada y la doble fecha de Eliminatorias. Con el triunfo, Barcelona continúa a dos puntos del líder, Real Madrid, que le ganó 4-2 al Leganés como visitante y todavía tiene pendiente su encuentro ante Celta.

Jorge Sampaoli, el entrenador del Sevilla y el potencial reemplazante de Edgardo Bauza en la Selección Argentina, plantó un 4-2-3-1 con Joaquín Correa como único punta, Gabriel Mercado en el lateral derecho y Nicolás Pareja en la zaga. Según la prensa española, el equipo andaluz atravesó un mes negro en marzo con una sola victoria (el 2, ante Athletic de Bilbao), tres empates y una derrota; más la dura eliminación de la Champions ante Leicester. Y abril tampoco lo empezó de la mejor manera.

En los primeros minutos quedó bien marcada la dinámica del partido: Barcelona con la pelota, Sevilla a defender y esperar por una contra. Avisó Messi con un tiro en el travesaño y respondió la visita con una pelota parada que Vitolo cabeceó mal, por encima del arco de Ter Stegen. Pero en una ráfaga de fútbol de Messi, Barcelona liquidó a su rival. A los 25 el rosarino apiló rivales por la derecha y envió el centro para Luis Suárez, que definió de chilena y abrió el marcador. Enseguida, a los 28, Rakitic comandó el ataque y tocó para Neymar, que envió un centro atrás que atravesó el área chica y encontró a Suárez. Toque al medio y Messi, de derecha, ponía el 2-0. Sevilla no terminaba de levantarse de un golpe que recibía otro porque a los 33, tras capturar un rebote en el área luego de un córner desde la izquierda, Messi clavó el 3-0 con una volea letal. El primer tiempo se fue con la contundencia del Barcelona desde la magia y la velocidad de la Pulga, el máximo anotador de la Liga con 27. Cuatro más que Suárez y seis más que Cristiano Ronaldo.

El segundo tiempo estuvo de más. Mereció ampliar la ventaja el Barcelona, pero no pudo con el arquero Sergio Rico. También Sevilla contó con situaciones para descontar, pero también el alemán Ter Stegen se hizo gigante.

Sampaoli mandó a la cancha a Matías Kranevitter, que jugó todo el segundo tiempo en lugar de Mercado. Pero el volante ex River no pudo acomodar los desacoples defensivos en el medio ante la presión asfixiante del Barcelona. Al final, fue 3-0 y el Barsa volvió a sonreír de la mano de Messi.

En tanto, Real Madrid retuvo el liderazgo de la Liga española al vencer por 4-2 a Leganés después de un encuentro relativamente tranquilo para sus intereses. El sábado recibirá al Atlético.