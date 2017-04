Chiarini y Vidal están en duda para visitar este sábado a San Lorenzo

FÚTBOL DE PRIMERA

Ayer no entrenaron junto al resto del plantel, al igual que Lucas Pérez Godoy, quien ya estaría descartado para el partido.

El arquero Julio César Chiarini está duda para integrar el equipo de Sarmiento de Junín que visitará pasado mañana sábado a San Lorenzo de Almagro, en un encuentro correspondiente a la 19ª fecha del campeonato de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el entrenamiento realizado ayer en el estadio “Eva Perón”, el ex cuidapalos de River e Instituto de Córdoba no entrenó junto a sus compañeros (tampoco lo había hecho el martes) por una molestia en la cadera y se espera su evolución, para ver si puede jugar en el Nuevo Gasómetro ocupando en la víspera la valla, en el ensayo ordenado por el técnico Fernando “Teté” Quiroz, el golero Javier Burrai.

Tampoco practicó junto al resto del plantel el volante ofensivo Patricio Vidal, quien el martes al finalizar el entrenamiento sintió una molestia en el aductor de pierna derecha y también es duda para jugar ante los azulgranas de Boedo; en tanto que ya estaría descartado para ese partido el volante Lucas Pérez Godoy, por quien ingresarían Renzo Spinaci (ayer se ubicó en su lugar, en la práctica de fútbol) o el uruguayo Hamilton Pereyra.

Sí volverá como titular el capitán del elenco verdolaga, Nicolas Bianchi Arce, quien el domingo ante Rosario Central cumplió con la fecha de suspensión por llegar al límite de amonestaciones (entrará por Lucas Suárez) y otro que retornaría para estar entre los once que salten al campo de juego es el lateral Alan Aguirre, quien ingresaría por el juvenil Maximiliano Méndez.

El posible equipo y dudas en el rival

En consecuencia, pasado mañana el conjunto juninense formaría con Chiarini o Burrai; Alan Aguirre, Bianchi Arce, Francisco Dutari y Guillermo Cosaro; Walter Busse, Renzo Spinaci o Hamilton Pereyra, Patricio Vidal o Gonzalo Di Renzo; Gervasio Núñez y Rodrigo Depetris; Adrián Balboa.

Hoy volverá a entrenar la plantilla verdolaga y la formación definitiva se dará a conocer mañana viernes, tras el último entrenamiento, en la previa al viaje hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde concentrará el plantel de nuestra ciudad a la espera del importante partido ante San Lorenzo, destacándose que ayer, al sortearse la primera fase de la Copa Argentina 2017, Sarmiento deberá enfrentar a Brown de Adrogué.

Por el lado de San Lorenzo, en el elenco “cuervo”, estarían descartados por lesiones los volantes Franco Mussis y Leandro “Pipi” Romagnoli y el delantero juninense Ezequiel “Pocho” Cerutti; en tanto que se aguarda la recuperación del volante ofensivo Fernando Belluschi, pieza clave en el andamiaje del conjunto que dirige el técnico uruguayo Diego Aguirre.