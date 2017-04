Una esperada reunión y el rumor sobre el regreso del Tata Martino

SELECCIÓN ARGENTINA

Cómo qué vamos a hacer? Bauza es el DT de la Selección argentina. Tiene un contrato firmado (...) No fuimos parte de su elección, tampoco sé su pensamiento ni su idea. Una vez que charlemos analizaremos los pasos a seguir”. Claudio “Chiqui” Tapia, flamante presidente de la AFA, no fue determinante en la entrevista que brindó en Más Despiertos, por LN+. Sí, el Patón es hoy el entrenador, pero nada está asegurado. Nada. ¿Quién será el DT argentino en la próxima doble fecha de eliminatorias? ¿Qué estratega deberá encausar el juego del equipo sin la presencia del suspendido Lionel Messi? Muchas preguntas y pocas respuestas.

Lo seguro es que Bauza y Tapia se reunirán en las próximas horas. Si bien inicialmente se iban a reunir el lunes, el cónclave fue postergado para hoy miércoles -la fecha más probable- o jueves. Allí, el DT deberá convencer al presidente de la AFA para continuar en el cargo. “Voy a cambiar las cosas que tenga que cambiar”, dijo el Patón en las últimas horas. ¿Está a tiempo? Más preguntas.

En caso de que no siga Bauza, el principal candidato (¿de los medios?) es Jorge Sampaoli. “No conozco mucho a Sampaoli, pero en Chile hizo un gran trabajo y le dio identidad a esa selección”, aseguró Tapia.

Los rumores indican que es Daniel Angelici, vicepresidente 1º de AFA, el encargado de negociar con los dirigentes de Sevilla, con quien mantendría una buena relación. Además, la reciente salida del director deportivo del club, Monchi, quien llevó al DT argentino, allanaría el camino.

Pero Sampaoli, que sonó para dirigir a Barcelona y que ahora aparece como candidato a la selección de Holanda, no atraviesa su mejor momento en España: lleva un mes y dos días sin poder ganar. El conjunto sevillano está en caída libre, agudizada en esta vigesimonovena jornada del torneo español. Apenas tres puntos en los últimos cuatro partidos es el pobre balance de un equipo en crisis. Ya son cinco partidos sin victorias: dos derrotas (incluidas la sufrida ante Leicester, que lo dejó fuera de los octavos de final de la Champions League, y la goleada frente a Atlético de Madrid, que ahora ocupa el tercer lugar) y tres empates. Y hoy deberá enfrentarse contra el equipo de Lionel Messi.

Lo que le juega a favor es la consideración de Messi. Se han cruzado pocas veces, pero siempre fueron encuentros positivos. Charlas de fútbol, saludos amigables. Además, Sampaoli nunca ahorró elogios para referirse al rosarino.

En las últimas horas surgió un extraño rumor: “El plan B de la AFA es Gerardo Martino”.

El argumento que utilizaron las personas que lo echaron a correr es que el ente regulador del fútbol miraría con buenos ojos el tema de saldar las deuda económica que tienen con el entrenador a cambio de ofrecerle el cargo nuevamente.

Esta opción parece un disparate y en la cabeza del entrenador rosarino no figura para nada esta variable. Incluso, el lunes, en TyC Sports, contaron que el cuerpo técnico que trabajó con el Tata en la Selección, integrado por Jorge Pautasso, Adrián Coria y Raúl Marcovich, le hizo una demanda millonaria al ente regulador del fútbol nacional por la deuda.