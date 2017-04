Boca inauguró su nuevo predio con Macri como principal invitado

"En nombre de Alberto J. Armando, que le da su nombre a nuestro estadio, le agradezco a todos los presidentes que han pasado por la institución pero en especial a uno que marcó mi generación y la de mis hijos, un gran líder que a mi criterio fue el mejor presidente de la historia de Boca y que hoy tenemos la suerte que nos acompañe como presidente de la República", ponderó Angelici en su discurso.

De inmediato, giró su mirada a la izquierda del atril y se dirigió al primer mandatario: "Gracias, Mauricio, por todas las alegrías que nos diste y gracias por marcarme el camino del trabajo".



"Soy de lo que creen que los homenajes hay que hacerlos en vida -continuó- y por eso habíamos decidido bautizar este lugar con el nombre de Macri, pero el presidente ha agradecido y me dijo que no era el momento, lo que demuestra su grandeza porque conozco perfectamente que su corazón sigue siendo azul y oro".



Por esa razón, Angelici adelantó que serán los socios "los que ayuden a ponerle nombre a las canchas, a las calles y los vestuarios del predio", que finalmente fue bautizado con el nombre "Centro de Entrenamiento Club Atlético Boca Juniors".



Ubicado en el kilómetro 3 del Camino Real Presbítero González y Aragón, a 31,8 kilómetros de La Bombonera, el complejo será utilizado inicialmente para el entrenamiento y la concentración de las divisiones juveniles del club.



La obra, que demandó unos 25 meses de trabajo, incluye una cancha de césped natural con tribunas para partidos oficiales; otra de césped artificial de las mismas características y ocho canchas para entrenamiento, además de una zona de estacionamiento y parques.



En sus 3.000 metros cuadrados cubiertos funcionarán ocho vestuarios para jugadores, cinco camarines para técnicos, médicos y árbitros; una planta de tratamiento de agua potable, salas de video, consultorios, gimnasios, comedores, oficinas y depósitos.



"Para nosotros es un orgullo poder inaugurar esta obra en una época en la que el fútbol argentino está atravesando una crisis que todos conocemos. Hemos recorrido varios predios de Europa para tomar ideas y créanme que este no tiene dada que envidiarle", le dijo a su auditorio ubicado en uno de los campos auxiliares.



"Hoy festejamos nuestro 112 aniversario con esta inauguración. Los hinchas de Boca hemos aprendido con los años que nadie nos regala nada, que en el diccionario, la palabra éxito está después de esfuerzo. Vean con sus propios ojos esta obra e imaginen la oportunidad que tendrán nuestros juveniles para desarrollarse", invitó.



Además de Macri, el acto contó con la presencia del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados; el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, toda la CD de Boca, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto, el plantel profesional, juveniles de inferiores, el coordinador del área, Claudio Vivas, y ex figuras del club como Rolando Schiavi, Hugo Ibarra, Antonio Rattín, Ángel Rojas, Norberto Madurga y Roberto Passucci, entre otros.