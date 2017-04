Independiente de Junín: El 2017 arrancó con varias obras

FUNDADO EL 1 DE MAYO DE 1921

Nicolás Sardi lleva tres años como presidente del Club Independiente de Junín. En 2016 la asamblea de socios le renovó la confianza y de esa forma extendió su mandato.

El trabajo de Sardi y la comisión directiva están a la vista. Entre los principales logros, el club se reordenó, creció la matrícula de socios, se completaron todas las divisiones inferiores y se pudo conformar una primera división competitiva.

En materia de obras también hubo cambios importantes. A todo eso, se le suman proyectos que el presidente Sardi detalló de la siguiente manera:

- ¿Cómo comenzó el año Independiente de Junín?

- Bien, trabajando mucho. Arrancamos el año después de haber tenido una temporada de pileta muy buena, en donde la cantidad de chicos superó ampliamente las expectativas. En este sentido el grupo de profesores ha hecho un gran trabajo. También arrancamos con algunas obras, como la que realizamos en los vestuarios de la cancha de fútbol. Lo que hicimos fue poner el cielorraso y reacondicionarlos. También nivelamos el campo de juego y sembramos la cancha con el césped de invierno. Por eso hoy no estamos jugando de local. La idea es cuidarla para volver a utilizarla dentro de unos quince días, aproximadamente. Así que estamos muy contentos por todo lo que se ha hecho este año.

- ¿Qué objetivos tienen para el 2017?

- Una vez que entremos en el ritmo de todas las actividades y que volvamos a jugar en nuestra cancha, la idea es realizar una obra que cerraría una parte importante del club con un tapial. En la zona de la cancha auxiliar que tenemos detrás del club. Este lote se compró hace unos diez años y la idea es cerrarlo y hacer una cancha para que los chicos puedan entrenar. Son unos 200 metros de tapial, así que la idea es que para fin de año la obra esté terminada.

- ¿Desde lo deportivo?

- Seguir manteniendo lo que hemos logrado y tratar de crecer. Tenemos completas todas las divisiones inferiores, ya hemos arrancado la competencia oficial y en primera la idea es tener un plantel competitivo como lo hemos tenido hasta ahora. Sabemos que cuesta mucho pero en los últimos años se viene dando que Independiente de Junín es protagonista. Ojalá que este año nos pase lo mismo.

- ¿Cómo se vienen arreglando desde lo económico?

- Bien, por suerte no estamos teniendo problemas. Lo único que estamos recibiendo por parte del municipio es la ayuda de nueve mil pesos mensuales. Eso suma bastante y en el otro, que se llama Programa Nacional Clubes Argentinos, no estamos inscriptos porque aún no tenemos la personería jurídica.

- ¿Cuál es la traba?

- Este trámite tiene un tiempo que se escapa a nuestra realidad, nos está costando mucho porque es algo burocráticamente complejo. Ojalá que podamos terminar rápido para acceder a los beneficios. Tenemos los balances hechos, todo, pero el trámite requiere un tiempo que hoy no lo tenemos. Personalmente me parece muy engorroso, porque un club no es una sociedad anónima, no tiene 200 empleados, menos un club como el nuestro. Pero ojalá que se pueda agilizar el trámite y podamos conseguir la personería que sería muy importante, sobre todo para acceder a estos beneficios.

- En el día a día, los clubes demandan mucho tiempo. ¿A esto se refiere?

- Claro, los que trabajamos en los clubes lo hacemos fuera de nuestros horarios laborales. Ese tiempo lo dedicamos a pintar un tapial o a conseguirles zapatillas a los chicos. De todas maneras, en nuestros planes está la idea de lograr la personería, pero hoy tenemos otras urgencias. La personería es algo que nos corresponde hacer, hoy por hoy nuestro problema no es el económico para conseguirla sino el tiempo que demanda el trámite.

- El año pasado el servicio de merienda tuvo una gran aceptación, ¿va a estar este año también?

- Arrancamos esta semana. La idea es empezar el jueves. Vamos a empezar con la copa de leche, tres veces por semanas para las categorías menores. El año pasado estuvimos dándoles la merienda a casi cien chicos por día. Eran dos veces a la semana y este año estamos apuntando a tres. Este un gran trabajo que, principalmente, lo hacen los padres. Lo que hacemos desde la comisión es conseguir los elementos, azúcar, cacao, leche y facturas. Después los padres hacen el resto. La verdad que estamos muy contentos por poder brindar este servicio. Sabemos que muchos chicos realmente lo necesitan.

- Se acerca un nuevo aniversario, ¿cómo se preparan?

- El aniversario es el primero de mayo pero lo vamos a estar festejando el trece. La semana que viene seguramente vamos a estar lanzando las tarjetas a la venta. Este festejo va a incluir homenajes y muchas sorpresas. Más adelante podremos dar más detalles. Pero estamos muy contentos por todo lo que está pasando en el club. Nos costó mucho lograr esta estabilidad, todo lo que hacemos implica un gran esfuerzo pero lo hacemos porque queremos al club. Y lo queremos ver como lo vemos hoy.