Angelici comprendió la “bronca” de los reclamos de San Lorenzo

POLÉMICO ARBITRAJE EN EL PARTIDO CON TIGRE

El nuevo vicepresidente primero de AFA, Daniel Angelici, aseguró que el árbitro Germán Delfino se equivocó con el penal en contra a San Lorenzo en la derrota 4-3 ante Tigre y que el último gol fue “culpa del línea, quien no observó fuera de juego.

“El penal contra San Lorenzo no lo hubiese cobrado y el fuera de juego fue culpa del línea”, aseguró Angelici en diálogo con Fox Sports.

El dirigente entendió “la bronca” del titular de San Lorenzo, Matías Lammens, quien manifestó su descontento por las jugadas que incidieron en la resultado ante Tigre, porque “todos los clubes se preparan para ganar”.

Por último, Angelici negó que la flamante gestión en Afa, con Claudio Tapia como presidente y el titular de Boca como vicepresidente primero, haya influido en el resultado de San Lorenzo.

“Eso no existe, es no conocer la realidad y hablaría muy mal del Colegio de Árbitros, de que estos errores fueron a propósito. Hay árbitros que te perjudican y otros te benefician, pero no creo en la mala fe de nadie”, señaló Angelici.